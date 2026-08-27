Bár a vizsgálat egy diák bántalmazása ügyében még nem zárult le, mindhárom érintett munkatárs visszatérhet a munkába az esztergomi ferences kollégiumban

„A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, mint fenntartó a közelmúltban független szakemberekből álló vizsgálóbizottságot kért fel a Szent Antal Ferences Gimnázium és Kollégiumot érintő gyermekvédelmi eset kivizsgálására. Az egyes munkavégzésekre irányuló jogszabályok alapján, bár a vizsgálóbizottság még nem fejezte be munkáját, mégis szükséges volt döntést hozni három munkatárs felfüggesztése ügyében” – kezdi az esztergomi Szent Antal Ferences Gimnázium és Kollégium közleményét, aminek lényege, hogy bár a gyerekbántalmazás miatt indult vizsgálat még nem zárult le, a három érintett munkatárs most visszatérhet a munkába.

„A vizsgáló bizottsággal a részleteket egyeztetve az érintett személyek felfüggesztése meghagyásokkal a mai napon megszűnik. Mindhárom esetet egyedileg mérlegelve születtek egyéni fejlesztő javaslatok, amelyekről az érintettek a mai napon tájékoztatást kaptak” – írták, hozzátéve, hogy a vizsgálóbizottság meghallgatta az érintetteket, és további meghallgatásokkal, és a kollégium gyermekvédelmi rendszerének vizsgálatával folytatja a munkát.

A közlemény szerint az érintett diák családját már korábban tájékoztatták a folyamatról. „A vizsgálóbizottság a továbbiakban felméri a gyermek és családja nyitottságát egy resztoratív folyamatra minden érintett részvételével. Az iskola minden, az áldozat számára szükséges támogatást biztosít.”

Júniusban derült ki, hogy többször is gyomorszájon vágta az egyik nyolcadikos diákját az esztergomi Szent Antal Ferences Gimnázium és Kollégium egyik prefektusa. A nyolcadikos fiú azzal váltotta ki Mihály testvér haragját, hogy először nem ment el zuhanyozni, majd átfirkálta a táblán az egyenleteket.

A Telexnek korábban a prefektus és az intézmény igazgatója is elismerte, hogy az érintett diákkal szemben többször is „egyértelmű határátlépés” történt. A történtek miatt akkor belső vizsgálatot indítottak, és az érintett felnőttekkel szemben „munkaügyi szankciókat” alkalmaztak. A szülők áprilisban kivették a fiút a kollégiumból, így Budapestről járt iskolába, vagyis naponta négy órát utazott azért, hogy befejezze az előző tanévet.