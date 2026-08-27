Egy amerikai túrázó 46 nap alatt teljesítette a 4270 kilométeres Pacific Crest Trailt

Nick Fowler amerikai hosszútávú túrázó a valaha mért legrövidebb idő alatt teljesítette a 4270 kilométeres amerikai Pacific Crest Trail (PCT) túraútvonalat. Összesen 45 nap 17 óra és 47 perc alatt ért végig a távon, ami azt jelenti, hogy naponta átlagosan 93,4 kilométert haladt.

Az északról dél felé tartó Fowler 2 és fél órával gyorsabb volt, mint a korábbi rekorder Aurélien Sánchez. Teljesítményét növeli, hogy Sánchezzel ellentétben a túra során nem vett igénybe külső segítséget, vagyis csak saját magára és az út mentén mindenki számára hozzáférhető erőforrásokra számíthatott.

Fowler a San Francisco Chronicle-nek azt mondta, korábbi PCT-tapasztalataira támaszkodva tervezte meg az idei útját. Naponta 18 órát túrázott, és 12 ezer kalóriát fogyasztott, az úton pedig 12 darab terepfutócipőt használt el. A túrát a dél-kaliforniai hőségben fejezte be, 38 fokban is kellett túráznia.

A három amerikai államot érintő PCT a világ egyik leghíresebb hosszútávú túraútvonala, a kanadai határtól a mexikói határig tart. A túrázóknak a Sierra Nevada hegység 4000 méteres részein és a dél-kaliforniai sivatagon egyaránt át kell kelniük, miközben medvékkel, pumákkal és csörgőkígyókkal is találkozhatnak.

A PCT-t 2023-ban 130 nap alatt járta végig Kércz Viktor és Makra Ákos, a velük készített interjúnkat itt lehet elolvasni.