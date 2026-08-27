Járdára hajtott az autó Caenban: egy halott, heten élet-halál között

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Szerdán este egy 26 éves férfi szándékosan felhajtott a járdára egy bár közelében a délnyugat-franciaországi Caen-ban, nem messze a főpályaudvartól és elütött egy csapat embert. Egyikük a helyszínen meghalt, heten súlyos, életveszélyes állapotba kerültek, hármuk állapota súlyos, de nem életveszélyes - közölte a rendőrség. A tettes elmenekült, de a helyszíntől nagyjából 20 kilométerre elfogták.

A Sud-Ouest című lap információja szerint egy 26 éves, Oroszországban született férfi volt a sofőr, az áldozatok 17 és 40 év közötti férfiak, a halott egy 18 év körüli afgán fiú. Előtte állítólag verekedés zajlott a helyszínen. A rendőrség szerint gyilkosság miatt indult nyomozás, terrorizmus gyanúja egyelőre nem merült fel, de hangsúlyozták, hogy csak most indult a tények összegyűjtése.