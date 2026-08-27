Magyar Péter: Felszólítom a Fideszt, hogy vagy neveljék meg Pócs Jánost, vagy távolítsák el a parlamentből

Magyar Péter a Facebookon reagált a Pócs Jánossal folytatott csütörtöki parlamenti csörtéjére. A miniszterelnök megismételte a plenáris ülésén elmondott szavait, miszerint két évig elviselte, hogy nem csak őt, hanem a családját is gyalázzák. Viszont most ennek vége, mert Pócs akciója „minden szempontból elfogadhatatlan és tűrhetetlen”.

„Felszólítom a Fidesz maradékát, hogy vagy neveljék meg a képviselőjüket, vagy távolítsák el az Országgyűlésből. A továbbiakban nem fogom eltűrni, hogy bármelyik bűnöző még egyszer a kiskorú gyermekeimet a szájára vegye.”

Magyar azután szólt vissza Pócsnak a parlamentben, hogy a fideszes képviselő arról beszélt, a miniszterelnök gyermekkori szeretethiányát akarja megbosszulni, majd hozzátette, hogy egyedül Magyar gyermekeit lehet sajnálni.

Az ülést levezető Hallerné Nagy Anikó először Pócstól, majd nem sokkal később Magyartól is elvette a szót.