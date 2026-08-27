Már az autók lökhárítóját szaggatják a medvék a Transzfogarason

„A Transzfogarason már az autók sincsenek biztonságban a medvék miatt: egy gépkocsi hátsó lökhárítóját tépte le a nagyvad” – ezzel a szöveggel került ki az Erdély TV Instagramjára az alábbi videó, amin valóban azt lehet látni, hogy egy medve – láthatóan különösebb előzmény nélkül – odasétál egy autóhoz, majd komótosan elkezdi leszaggatni a hátsó lökhárítóját.

A Transzfogarasi út Románia leglátványosabb, szerpentinekkel tarkított magashegyi útja, ami a Fogarasi-havasokon át köti össze Erdélyt Havasalfölddel. Rengeteg rajta az autós, és mostanában a medve is.