Meg lehet nyugodni, Jámbor András és az Irány ma, csütörtökön megkezdik a magyar baloldal szellemi újjáépítését

Jámbor András és az új logó.

Irány. Ezt a szót kell csak megjegyeznie annak, aki új autó, napszemüveg vagy horgászbot helyett új magyar baloldalra vágyik. Irány néven indít ugyanis a magyar baloldal szellemi újjáépítését célzó eseménysorozatot Jámbor András. Az első esemény ma, vagyis augusztus 27-én csütörtökön lesz, a balos motort berúgó két headliner pedig Jámbor és Bardóczi Sándor, Budapest főtájépítésze lesznek. Sajnos nem táncolnak vagy énekelnek, hanem az energiaválságról fognak pódiumbeszélgetni. Az Irány megalapítását bejelentő Substack-posztjában Jámbor többször is leszögezi, hogy se nem pártról, se nem mozgalomról van szó, hanem, ha jól értem, eseménysorozatról, ami beszélgetésekből áll. Maga Jámbor egy helyen intézménynek is nevezi az Irányt.

Miért kell szellemileg újjáépíteni a magyar baloldalt? Jámbor szerint azért, mert

„Az antiorbánizmusban az elmúlt 15 évben szinte teljesen felolvadt a magyar baloldal saját gondolkodása. De nem csupán a baloldalé: a magyar politikai közgondolkodás is egyetlen nagy kérdés köré szerveződött, arra, hogy Orbán marad vagy megy.”

Jámbor Poirot a jelek szerint elsőként ismerte fel a baloldalon, hogy Orbán megbukott, így ideje lépni, amire azzal a mondattal utal, hogy

„Közben megváltozott körülöttünk a világ.”

Na de ha nem orbánozással, akkor mivel kéne foglalkozni? Jámbor gyorslistája a reménybeli újbalosoknak:

„Klímaválság, mesterséges intelligencia, közösségi média, gazdasági válságok, a nemzetállamoknál is nagyobb hatalommal rendelkező cégek. És közben itt vannak a mindennapi társadalmi problémáink is. A végrehajtástól a nők elleni erőszakig. A közbiztonságtól a vele szorosan összefonódó szociális kérdésekig. A dolgozók helyzetétől a lakhatási válságig.”

Jámbor a jelek szerint rég járhatott kedvenc csapata, az MTK lelátóján, ugyanis mintha azt szeretné rekonstruálni az Iránnyal:

„Egy olyan közéleti beszélgetés- és fesztiválsorozatot akarunk, ahol baloldali és progresszív emberek, szervezetek, szakszervezetek, civilek, kutatók, politikusok, kulturális szereplők és közéleti influenszerek találkozhatnak egymással. Mert valójában ezeknek a személyes találkozásoknak ma nincsen tere.”

A balosok ismeretlen okokból mindig mindent mániákusan definiálnak és célmeghatároznak, így Jámbortól is kapunk más Irány-definíciót is a beszélgetéssorozaton felül:

„Az Irány célja, hogy elkezdjük létrehozni azt a politikai, közösségi és kulturális teret, amely ma hiányzik a magyar baloldal mögül.”

Az egyik gondolatmenetből úgy tűnik, hogy Jámbor nagy találmánya a való élet lehet:

„Mi olyan teret akarunk, ahol egy szakszervezeti szervező, egy politikus, egy kutató, egy influenszer, egy civil aktivista és egy egyszerűen csak érdeklődő ember nemcsak látja egymást az interneten, hanem találkozik is.”

Ha tudná, hogy nem mindenki facebookozik annyit, mint a politikusok.

Jámbor mindig is üdítő jelenség volt a balosok között az őszinteségével. Most sem adja alább, sőt! Az írásában ugyanis kitér arra, hogy miért nem baloldali pártot alapít. Hát azért nem, mert ma Magyarországon a kutyát nem érdekelné egy új baloldali párt. Ezt nem én mondom, hanem ő, ebben a megfogalmazásban:

„Korábban is elmondtam: a közéleti szerepvállalásomnak nem abszolút célja egy új párt, mozgalom vagy politikai erő létrehozása. Ugyanis szerintem ezekhez nem csupán egy vezető vagy egy politikus akarata kell, hanem társadalmi igény. Ezt persze lehet segíteni, de akkor jó, ha valós talapzatra épül. Valós közösségekre, valós együttműködésekre.”

Vagyis még a kutyának se kéne, de arra az esetre, ha ezt a tömegek idővel másként gondolnák, ő legalább összehozza a potenciális párttagokat.

A konkrétumokra térve, havonta legalább egy közéleti vitaestben gondolkodnak, de ha felpörög a politikai élet, akár többen is. Ezen felül terveznek három egész napos programot, nyáron pedig fesztivált is. Jámbor szerint ugyanis

„Egy sörnél vagy a táncnál, nincs jobb dolog egymás megismerésére.”

Na de milyen sör? 2500 forintos rohadszemetesszagú kisüzemi vagy Kőbányai vagy 200 forintos álnémet? Erről egyelőre nem beszél az újbaloldal újjáéípítője.