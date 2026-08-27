Meghalt Ratko Mladić

külföld

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

A térség véres történelmében a Balkán mészárosa címre elég sokan pályáznak az elmúlt évszázadokból, közülük is az egyik legesélyesebb Ratko Mladić. A 84 éves korában meghalt volt boszniai szerb hadseregparancsnokot jogerősen elítélték a kilencvenes évek délszláv háborújában elkövetett bűnökért. Több mint egy évtizednyi bujkálás után kötött ki Hágában, és már jóval az ítélet előtt biztosra lehetett venni: soha többé nem látja viszont szülőföldjét, ahol a közvélemény egy része a mai napig nem tudott szembenézni azzal, hogy az általuk hősként tisztelt Mladić valójában egy közönséges háborús bűnös.

Ratko Mladić és egy szerb katona 1994 februárjában egy lukavicai laktanyában
Fotó: PASCAL GUYOT

Božanovićiból a főparancsnokságig

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
külföld jugoszlávia bosznia-hercegovina háborús bűnös halál ratko mladic szerbia