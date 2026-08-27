Meghalt Ratko Mladić

A térség véres történelmében a Balkán mészárosa címre elég sokan pályáznak az elmúlt évszázadokból, közülük is az egyik legesélyesebb Ratko Mladić. A 84 éves korában meghalt volt boszniai szerb hadseregparancsnokot jogerősen elítélték a kilencvenes évek délszláv háborújában elkövetett bűnökért. Több mint egy évtizednyi bujkálás után kötött ki Hágában, és már jóval az ítélet előtt biztosra lehetett venni: soha többé nem látja viszont szülőföldjét, ahol a közvélemény egy része a mai napig nem tudott szembenézni azzal, hogy az általuk hősként tisztelt Mladić valójában egy közönséges háborús bűnös.
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