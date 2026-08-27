Putyin bedurvulhat, szét akarja lőni Kijev belvárosát, miközben Amerika azt sem zárja ki, hogy tényleg megtámad egy NATO-tagországot is

John Ratcilffe CIA-igazgató Fotó: ANNA MONEYMAKER/Getty Images via AFP

Oroszország úgy értékeli, hogy nincs további értelme a béketárgyalásoknak, így arra készül, hogy intenzívebb csapásokat mérjen Ukrajnára. Egyelőre az a terv, hogy hagyományos ballisztikus rakétákkal szórják meg Kijev belvárosát és más nagy ukrán városok civil infrastruktúráját - írja a Bloomberg három Kreml-beli forrásra hivatkozva.

A Bloomberg forrásai szerint a béketárgyalások lényegében zátonyra futottak. Putyin a szankciók és az olajipar és logisztikai raktárak elleni ukrán támadások miatt nem fogja abbahagyni a háborút, viszont utóbbiakat egyre inkább a NATO tagállamai által végrehajtott csapásokként kezeli, mivel Kijevet ezek látják el az ilyen támadásokhoz szükséges spéci fegyverekkel és titkosszolgálati információkkal - üzenték a Kremlből a Bloombergen keresztül. Vagyis mivel az erről szóló híranyag szerző nélküli, az sem életszerűtlen, hogy a CIA-n keresztül.

A fenti hírt az is képbe helyezi, hogy a Wall Street Journal szerint John Ratcliffe CIA-igazgató keddi, nagy meglepetést keltő, váratlan moszkvai utazásának nem más volt a célja, mint hogy lebeszélje Putyint egy NATO-tagállam megtámadásától. Az amerikaiak titkosszolgálati információ szerint ugyanis Oroszország konkrétan erre készül. Nem feltétlenül nagy, átfogó lerohanásra, hanem vagy komoly cybertámadásra vagy kisebb szárazföldi hadműveletre, a legnagyobb eséllyel valamelyik balti NATO-tagállam ellen.

Putyin a május 9-i győzelmi napi ünnepségen a Kremlben Fotó: ALEXANDER NEMENOV/AFP

Az amerikaiak információi szerint Putyin úgy okoskodik, hogy az iráni háborúban leapadt nyugati lőszer- és fegyverkészletek, valamint az amerikai fél megosztott figyelme miatt mostanában lenne jó alkalom a visszatámadásra. Az oroszok a Bloomberg anyaga szerint úgy értelmezik, hogy már nem érvényes az a Trump és Putyin által tavaly augusztusban, Alaszkában megbeszélt alapséma, hogy az USA ráveszi Ukrajnát, hogy a béke fejében adja fel a Donbászt.