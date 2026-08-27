Újraindul Iványi Gáborék iskolája

„Két évvel a jogsértő, sokkoló bezárás után, 2026. augusztus 26-án a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) megkapta a Kormányhivataltól a Wesley Kincsei Iskola működési engedélyét, valamint az oktatási miniszter egyetértő nyilatkozatát” – írja közleményében a MET.

2024 augusztusában, hat nappal a tanévkezdés előtt törölte a fővárosi Kormányhivatal a fenntartó Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség köztartozásaira hivatkozva az Iványi Gábor vezette egyház két budapesti iskoláját, a MÁV telepi Wesley és a Wesley Kincsei iskolákat a nyilvántartásból.

2025 márciusában mondta ki a bíróság, hogy Sára Botond kormányhivatala jogszerűtlen volt Iványiék iskoláival szemben, ezért megszüntették a korábbi törlő határozatot.

„Miután 2026 májusában másodszor is megállapította a bíróság, hogy a budapesti iskoláink bezárását elrendelő határozat jogellenes volt, azonnal nekikezdtünk a Wesley Kincsei Iskola újjászervezésének” – írja most közleményében a MET, hozzátéve, hogy „bár nagyon kevés idő állt rendelkezésre, a MET minden adminisztratív intézkedést megtett, és minden előírt felújítási munkát elvégzett az Ifjúmunkás utcai épületben az újranyitás érdekében”.

Egyben jelezték azt is, hogy mivel az engedélyeztetési folyamat csak pár nappal a tanévkezdés előtt ért véget, arról tájékoztatták a szülőket, hogy a 2026/27-es tanévben – a diákok és az oktatók érdekeit, biztonságát szem előtt tartva– egyelőre csak az első osztályt tudják elindítani.

Ősszel elindítják a Wesley Akadémiát is, ami délutáni tanári továbbképzésekkel, szülőknek szóló információs központtal és a diákok fejlesztésével szeretné segíteni a sajátos nevelési igényű gyerekek elfogadását, megértését, a pedagógusok, a családok és a közvélemény érzékenyítését, a közösségépítést.