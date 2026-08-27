Videóra vették, ahogy a volt alkotmánybíró az online óra szünetében megbeszéli egy hallgatójával, hogy a kért tételeket rakja majd felülre a vizsgán

Szívós Mária volt alkotmánybíró arról egyeztetett az egyik hallgatójával, hogy melyik tételeket szeretné majd kihúzni a záróvizsgán. Az esetről videó is készült, amit a Telex publikált.

A felvételen Szívós azt mondja a hallgatónak: öt tételszámot szeretne majd kérni tőle, hogy azokat tegye felülre. Ezután figyelmezteti a hallgatót, hogy senkinek se szóljon a dologról, mert különben kirúgják őt.

A beszélgetés egy levelezős hallgatóknak tartott online előadás szünetében hangzott el május 9-én. Szívós Mária valószínűleg nem vette észre, hogy nem némította le a mikrofonját, így az egész csoport hallhatta, miről beszél a tanítványával. A lap információi szerint az érintett hallgató sikerrel teljesítette a három nappal később tartott vizsgát, miközben a vele vizsgázók többsége megbukott. Feltehetőleg az egyik hallgató jelenthette az esetet a Pázmány Péter Katolikus Egyetem vezetésének.

A lap megkereste az oktatót. Szívós Mária először „teljes félreértésnek” nevezte az ügyet, utána pedig arról beszélt, hogy „fogalma sincs, ki mit vett fel”, majd letette a telefont.

Szívós Mária 2022-ben Fotó: Németh Dániel/444

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem azt írta, az egyetem vezetéséhez július 31-én jutott el a felvétel, augusztus 5-én pedig fegyelmi eljárást indítottak az ügyben. A folyamatban lévő eljárás miatt sem megerősíteni, sem cáfolni nem akarták, hogy Szívós szerepel a felvételen. Viszont azt írták, az érintett tanár az idei tanévtől már nem oktat az egyetemen. Szívós neve nem is szerepel az oktatók névsorában.

Szívós Mária 2011 és 2023 között volt alkotmánybíró, előtte a Fővárosi Bíróság büntetőbírája volt 11 évig. A Pázmány büntetőjogi karán 1996 óta tanít, volt hallgatói szerint szigorú vizsgáztató, aki a vizsgákon mindig kikapcsoltatta a hallgatók mobilját, és a csalásoktól tartva még a szemüvegüket is levetette velük.