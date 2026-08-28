34 éves korában meghalt Uganda egyik királya

A norvég király után újabb uralkodó hunyt el: 34 éves korában meghalt Oyo Nyimba, Uganda egyik királya, aki 1995-ben, mindössze háromévesen lett uralkodó, és ezzel a világ legfiatalabb regnáló uralkodójává vált.

Uganda egyébként köztársaság, amelyet választott államfő irányít, de az országban több hagyományos királyság is működik. A királyok azokat a területi egységeket irányítják kulturális értelemben, amelyek még a gyarmatosítás előtti időszakban alakultak ki. Politikai hatalmuk nagyrészt jelképes, kulturális és társadalmi befolyásuk azonban jelentős.

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IV. Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi a Toro királya, vagyis Omukamája volt. Toro egy kisebb királyság Uganda nyugati részén, a Kongói Demokratikus Köztársaság határának közelében. A király helyi idő szerint körülbelül este 10 órakor halt meg, halálának okát azonban nem közölték, korábban állítólag az Egyesült Államokban kezelték.

IV. Rukidit mindössze háromévesen, 1995. szeptember 12-én koronázták meg, miután meghalt édesapja, III. Rukirabasaija Patrick David Matthew Kaboyo Olimi. (Reuters)