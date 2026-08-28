4 millió üveg vodka semmisülhetett meg egy orosz támadás miatt Zaporizzsjában

Orosz légicsapás következtében leégett Zaporizzsjában a Hortica lepárló, az üzem tulajdonosa szerint helyrehozhatatlan károk keletkeztek, írja a Meduza. Az üzemet négy rakéta találta el, a tűz legalább három órán át tartott. A termékek egy része elégett, más része megolvadt, meg kell semmisíteni őket.

A cég három-négymillió palackot veszített, amelyek után már megfizették a jövedéki adót. Az átlagos palackárat 100 hrivnyára becsüli, ami nagyjából 700 forintnak felel meg.

A Hortica lepárló a Global Spirit holding egyik központi vállalkozása, amely több mint 500 embert foglalkoztat.

Oroszországban egyébként államosították a Global Spirits holding ottani vagyonrészét, egy orosz bíróság a távollétében 14 év börtönbüntetésre ítélte a cég alapítóját, Jevhen Csernyakot az ukrán fegyveres erők finanszírozásának vádjával.