Andy Burnham miniszterelnökként már nem támogatja határozottan a Parthenón-szobrok visszaszolgáltatását Görögországnak

Andy Burnham brit miniszterelnök visszalépett attól a régóta hangoztatott álláspontjától, miszerint az úgynevezett Elgin-márványokat vissza kellene szolgáltatni Görögországnak. Új nyilatkozata szerint a 2500 éves faragványok sorsa a British Museum hatáskörébe tartozik.

Burnham 2023-ban még úgy fogalmazott, hogy a Parthenón-szobrokat „mindenféle feltétel nélkül” vissza kellene küldeni Athénba, és már 2002-ben támogatott egy törvénymódosítást, amely megkönnyítette volna az eljárást. A Financial Timesnak adott legutóbbi interjújában azonban a brit kormányfő úgy nyilatkozott: „Végső soron ez a British Museum ügye, nem igaz? Jogi értelemben ott van a kérdés nyitja, de én teljes mértékben a brit kulturális diplomácia alkalmazása mellett vagyok.”

Andy Burnham Fotó: TOBY SHEPHEARD/AFP

A szobrokat eredetileg az athéni Akropolisz díszítésére faragták, majd a 19. század elején Lord Elgin skót arisztokrata szállította azokat Nagy-Britanniába. A múzeum 1816-ban szerezte meg a gyűjteményt. A műkincsek jövője a British Museum közelgő, nagyszabású Bayeux-i kárpit kiállítása kapcsán kerülhet ismét a figyelem középpontjába, ahol Emmanuel Macron francia elnök és III. Károly király mellett Burnham jelenléte is várható. Az eseményt a sikeres nemzetközi kulturális csere példájaként mutatják be, ami újabb lendületet adhatna a szobrokról szóló megállapodásnak is.

Burnham miniszterelnökké választása korábban nagy reményeket keltett Athénban. A görög Ta Nea lap korábban felidézte Burnham korábbi lépéseit – többek között a 1963-as British Museum-törvény módosítására tett 2002-es kísérletét, amely feloldotta volna a műkincsek végleges visszaszolgáltatásának tilalmát. 2023 februárjában, a Manchester Museum újranyitásakor Burnham még határozottan kijelentette, hogy George Osborne-nak, a British Museum igazgatójának vissza kellene adnia a márványokat, majd a közösségi médiában így fogalmazott: „Küldjük vissza őket feltételek nélkül. Használjuk a kultúrát arra, hogy megváltoztassuk, miként tekintenek Nagy-Britanniára a világban.”

A British Museum egyik tisztviselője Burnham pálfordulásáról úgy vélekedett: „Más az, amit parlamenti képviselőként mond az ember, és más, amikor miniszterelnök. Úgy tűnik, erre a kérdésre most nem fognak politikai tőkét áldozni.”

A British Museum hivatalos közleményében jelezte, hogy a görög féllel folytatott tárgyalások egy „Parthenón Partnerségről” továbbra is folyamatban vannak és konstruktívak. A múzeum célja egy olyan hosszú távú együttműködés, amely egyensúlyt teremt a kincsek globális bemutatása és a londoni gyűjtemény integritásának megőrzése között. George Osborne korábban egy olyan kölcsönzési megállapodás lehetőségét vizsgálta a görög kormánnyal, amelynek értelmében a domborművek egy részét az athéni Akropolisz Múzeumba szállítanák más görög műkincsek londoni kiállításáért cserébe.

A JL Partners tavalyi felmérése szerint a brit lakosság 56 százaléka támogatná a szobrok visszaszolgáltatását (míg mindössze 22 százalék tartaná meg őket), Lord Ed Vaizey, a visszaszolgáltatást támogató Parthenon Project elnöke és korábbi kulturális miniszter pedig „elkeserítőnek” nevezte Burnham álláspontjának megváltozását. (via Financial Times)