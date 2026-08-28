Apad a Tisza, rendkívüli intézkedésekre van szükség

Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ívóvízellátás védelmében - közölte a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Kötivizig) az MTI-vel.

Akár harminc centiméterrel is csökkenhet majd Szolnokon a Tisza vízszintje. A Kötivízig több héttel ezelőtt kiépítetteegy mobil szivattyúállást a szolnoki felszíni vízműhöz, és most azt egészítették ki egy tartalék állással.

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

A több hónapja tartó szélsőséges csapadékhiány következményeként a Tisza-tó - Kisköre-felsőn mért - vízszintje megközelítette a 610 centiméteres szintet, ami azt jelenti, hogy elfogyott a tározó hasznosítható vízkészlete. A Tisza vízgyűjtőjén az év első nyolc hónapjában a csapadékból származó lefolyás mennyisége az átlagos években megszokottnak körülbelül csupán a negyedét tette ki, miközben a hőségben a párolgás az átlagosnál nagyobb mértékű volt.

A Tisza-tóba beérkező vízhozam emiatt hetek óta alacsonyabb, mint a Kisköréről Szolnok irányába tovább vezetett vízmennyiség. A tározóban tárolt vízkészlet eddig kompenzálta a különbséget, mostanra azonban elfogyott a Tisza-tó hasznosítható vízkészlete, minden korábbi intézkedések ellenére. A korábban bevezetett, főként a mezőgazdasági vízhasználatra irányuló korlátozások a tartós csapadékhiány miatt nem bizonyultak elegendőnek, ezért első lépésként indokolttá vált a Tiszalöki duzzasztómű felvizének fokozatos csökkentése 400 centiméterre, az ott visszatartott vízmennyiség ütemezett továbbengedése a Tisza alsóbb szakaszára.

Az alacsony vízszint miatt már a hétvégén szükségessé válhat a szolnoki felszíni vízkivételi műnél a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság által telepített szivattyúk üzembe helyezése Szolnok és térsége ivóvízellátásának zavartalan biztosítása érdekében - tették hozzá. (MTI)