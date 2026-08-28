A hőhullámok ellenére évtizedes mélyponton volt a halálozások száma júliusban, igaz, a születéseké is zuhant

A hetekig tartó kánikula ellenére nemhogy nőtt volna, hanem évtizedes mélypontra esett a júliusban elhunytak száma: a KSH által pénteken közzétett adatok szerint a múlt hónapban 8896 fő halt meg. Ez 2,9 százalékkal alacsonyabb a tavalyinál, de 2010-ig visszatekintve sem találtunk egyetlen olyan évet sem, amikor a júliusi halálozások száma kilencezer alatt lett volna.

A születések száma ugyanakkor még durvábban, több mint 8 százalékkal esett vissza tavaly júliushoz képest. Mindössze 6197 gyermek született, ami történelmi mélypontot jelent, és azt, hogy idén először a júliusi születésszám a napi 200-at sem érte el. A kettő hatására a természetes fogyás a tavaly júliusi 2412-ről 2699 főre nőtt.

Emelkedett a házasságok száma is, ami azért érdekes, mert mint emlékezhetünk, az MCC kutatója, Sebestyén Géza a hónap elején azon rugózott, hogy nem nő a házasodási kedv, így aztán nem lesz több gyerek sem (hiszen hogyan máshogyan is születhetne gyerek, mint házasságkötés után). Júliusban 4480 pár kötött házasságot, 3,6 százalékkal, 156-tal több, mint egy évvel korábban – májusban tehát, a sebestyéni logika szerint ki kell lőnie a népszaporulatnak is!

Ha az év egészét nézzük, hét hónap alatt a születések és a halálozások egyenlegeként a természetes fogyás 31 016 fő volt, ami 4,3 százalékkal kevesebb a tavalyi 32 406-nál, és most 9,45 millió körül lehet. A születések számának csökkenése miatt a termékenységi ráta 1,28-ra csökkent (tavaly 1,31 volt).