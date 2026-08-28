Havonta legalább 30 ezer embert kell bevonultatniuk a fegyveres erőknek az ukrán elnöki iroda vezetője szerint

Az oroszokkal folytatott párbeszéd alapját jelenleg a fogolycsere jelenti Kirilo Budanov, az elnöki iroda vezetője szerint. Szerinte jelenleg Ukrajna nem tudja leállítani a háborút. Nem azért, mert nem akarja, hanem azért, mert ez irreális. Arra a kérdésre, miszerint ez azt jelenti-e, hogy télen is folytatódni fog a háború, azt válaszolta: „Sajnos, attól tartok, igen.”

Fotó: SERGEI SUPINSKY/AFP

Budanov elmondta, az ukrán fegyveres erőknek legalább 30 ezer embert kell toborozniuk havonta. Szerinte „ez a minimális létszám ahhoz, hogy fenntartsuk, amink van. Ezt sajnos úgy, ahogy van, el kell fogadni”.

Jevhen Hmara védelmi miniszter kinevezésével sem fog változni a helyzet a mozgósítás terén Budanov szerint, hiszen 30 ezer ember hatalmas szám. „Tehát hiába mondjuk azt, hogy mostantól másképp fogunk embereket toborozni, a számok nem fognak változni.”

Abban ugyanakkor bízik, hogy bizonyos mértékig lehetséges lesz megváltoztatni az általa „erőszakos mozgósításként” jellemzett megközelítést. Néha előfordulnak ilyen esetek, ezért foglalkozniuk kell ezzel. (Ukrajinszka Pravda)