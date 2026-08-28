Nem tetszik a börtön a nőgyűlölő Tate-fivéreknek

A nemi erőszakkal és emberkereskedelemmel vádolt nőgyűlölő testvérpár, Andrew és Tristan Tate azt kérte egy floridai bíróságtól, hogy helyezzék őket szabadlábra, hogy úgy védekezhessenek az Egyesült Királyságba történő kiadatásuk ellen.

A testvérek tagadták, hogy elkövették volna a nekik tulajdonított bűncselekményeket, és élesen bírálták az amerikai fogva tartási körülményeket. A vád ügyvédei szerint a két férfi esetében fennáll a szökés veszélye, és korábban maguk dicsekedtek azzal, hogy több útlevelük is van. A védelem ezzel szemben azt mondta, hogy a két influenszer ismertsége miatt szinte lehetetlen lenne megszökniük.

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A testvérek bilincsben érkeztek a bíróságra, ahol felváltva kérdezték őket a védőik és a kormány ügyvédei. A 39 éves Andrew Tate kijelentette, hogy „soha nem követte el azokat a bűncselekményeket, amelyekkel vádolják” A 38 éves Tristan Tate kicsinek és forrónak írta le a fogva tartási helyét, ahol kevés napfényhez és mozgáshoz jut. „Ez lassú halál skorbutban” – mondta, hozzátéve, hogy 14 fontot, azaz 6,3 kilogrammot fogyott. „Úgy bánnak velem, mint El Chapóval” – tette hozzá a mexikói drogbáróra utalva –, „pedig a bíróság előtt makulátlan az előéletem.”

A brit nagykövetség bírósági dokumentumokat nyújtott be, amelyekben arra kérte a bírót, hogy tartsa őrizetben a Tate testvéreket, amíg az Egyesült Királyság folytatja a kiadatási eljárást. Az Egyesült Királyság összesen 59 büntetőjogi vádat emelt a Tate testvérek ellen. Ezek között nemi erőszakkal, szexuális célú emberkereskedelemmel és gyermekről készült szeméremsértő felvételekkel kapcsolatos vádak is szerepelnek.

A testvérek ellen Romániában is szexuális célú emberkereskedelem miatt emeltek vádat 2022-ben, és utazási tilalom volt érvényben velük szemben egészen addig, amíg 2025-ben engedélyt nem kaptak arra, hogy az Egyesült Államokba utazzanak.

Lauren Louis amerikai szövetségi bíró később dönt arról, hogy óvadék ellenében szabadlábra helyezi-e a brit–amerikai kettős állampolgár testvéreket. Az amerikai hatóságok a múlt hónapban vették őrizetbe a Tate-fivéreket, miután a brit ügyészség több tucat új vádat hozott fel ellenük. A brit hatóságoknak szeptember 16-ig van idejük arra, hogy benyújtsák a teljes kiadatási kérelmet. (BBC)