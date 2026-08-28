Tovább nőtt a nepáli katasztrófa halálos áldozatainak száma, közben újabb árvízre figyelmeztetnek

A nepáli rendőrség legfrissebb tájékoztatása szerint eddig 547 ember halálát erősítették meg, és további 1473 ember megsérült a Nepál és Kína határán két napja történt pusztító villámáradásban. A Nepáli Nemzeti Katasztrófavédelmi És Irányítási Hatóság közlése szerint 977 személyt eltűntként kezelnek, miközben a mentési és felkutatási munkálatok továbbra is folynak. Az eltűntek között több száz külföldi állampolgár van, és három magyarról tudni.

Fotó: SAMEER SHRESTHA/Anadolu via AFP

A nepáli hatóságok pénteken újabb árvízre figyelmeztettek, miután ismét megemelkedett a katasztrofális villámárvíz nyomán jéggel, sárral és törmelékkel telített Bhote Koszi folyó egyik szakasza. A külügyi szóvivő kijelentette, hogy az országnak nincs szüksége külföldi segítségre a keresési munkálatokban. A katasztrófavédelem azt közölte, hogy a vízszint Raszuva körzetnél emelkedett, ugyanott, ahol a Nepál és a kínai Tibeti Autonóm Terület határvidékére lecsapó árvíz elindult, és felszólította a Bhote Koszi, illetve a Triszuli folyó térségében lévő mentőalakulatokat, hogy veszély esetén azonnal húzódjanak biztonságos helyre.

Nem sokkal korábban a CCTV kínai állami televízió szintén újabb árhullámra figyelmeztetett, és arról számolt be, hogy a kínai hatóságok egy rövid időre elrendelték a mentőcsapatok visszavonását az érintett térségből. A katmandui kínai nagykövetség is úgy fogalmazott, hogy a mentési munkálatok a túlélők felkutatására „kritikus szakaszukhoz értek”. Tájékoztatásuk szerint a kezdeti áradás miatt keletkezett, „földcsuszamlás által elzárt tó” vízszintje jelenleg igen magas, és elkezdett kiönteni, ami egy újabb gátszakadás kockázatát hordozza magában.

A Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetségének (IFRC) nepáli delegációvezetője pénteken pedig azt közölte, hogy több mint 90 ezer ember lehet érintett a villámáradásban. Elmondta, hogy a segélyszállítmányokkal megrakott teherautók nem tudták folytatni útjukat, miután az áradás nyomán keletkezett tó is kiöntött a medréből, valamint aláhúzta, hogy a mentési munkálatokat az infrastruktúrában keletkezett károk is nehezítik, sok helyen ugyanis nincs sem áram, sem térerő. Egyelőre még mindig csak megbecsülni tudják a károkat, sok emberhez pedig még nem tudtak eljutni. (via BBC, MTI)

