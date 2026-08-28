Ukrajna áruraktárainak 90 százalékát megsemmisítette Oroszország

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„Az áruraktárak 90 százaléka elpusztult, de ez nem jelenti azt, hogy az ukránok élelem nélkül maradnak. Nincs éhínség veszélye”, mondta Tarasz Viszockij, Ukrajna agrárpolitikai és élelmezési minisztere. Azt ugyanakkor megjegyezte, hogy a logisztikai infrastruktúra elleni orosz támadások befolyásolhatják az üzletekben elérhető termékek választékát.

Fotó: DANYLO ANTONIUK/NurPhoto via AFP

Viszockij szerint jelenleg a legreálisabb alternatíva az áruk „just-in-time” rendszerrel történő kezelése, bár ez bonyolultabb és drágább. Ő ugyanakkor támogatja, hogy a kockázatokat az ellátási lánc résztvevői egyenlő arányban viseljék, ha a támadások miatt megsemmisülnek az áruk. Szerinte

„az lenne az igazságos, ha a kockázatok megosztását a végső gazdasági hatás alapján határoznák meg, de ezt eseti alapon, a termékkategóriától és az együttműködés feltételeitől függően kell megtenni.”

Csak augusztusban az orosz csapások megrongálták vagy megsemmisítették a Silpo, a Fora és a Thrash! szupermarketeket ellátó elosztóközpontot, a Kolo élelmiszerboltlánc egyik raktárát, a Fora egy Kijev megyei raktárát (ezt mindössze négy nappal korábban kezdték el használni), illetve a Fora egy friss termékeket tároló raktárát is, ami mindössze egy hete működött. (Pravda)

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