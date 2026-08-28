Ukrajna áruraktárainak 90 százalékát megsemmisítette Oroszország

„Az áruraktárak 90 százaléka elpusztult, de ez nem jelenti azt, hogy az ukránok élelem nélkül maradnak. Nincs éhínség veszélye”, mondta Tarasz Viszockij, Ukrajna agrárpolitikai és élelmezési minisztere. Azt ugyanakkor megjegyezte, hogy a logisztikai infrastruktúra elleni orosz támadások befolyásolhatják az üzletekben elérhető termékek választékát.

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Viszockij szerint jelenleg a legreálisabb alternatíva az áruk „just-in-time” rendszerrel történő kezelése, bár ez bonyolultabb és drágább. Ő ugyanakkor támogatja, hogy a kockázatokat az ellátási lánc résztvevői egyenlő arányban viseljék, ha a támadások miatt megsemmisülnek az áruk. Szerinte

„az lenne az igazságos, ha a kockázatok megosztását a végső gazdasági hatás alapján határoznák meg, de ezt eseti alapon, a termékkategóriától és az együttműködés feltételeitől függően kell megtenni.”

Csak augusztusban az orosz csapások megrongálták vagy megsemmisítették a Silpo, a Fora és a Thrash! szupermarketeket ellátó elosztóközpontot, a Kolo élelmiszerboltlánc egyik raktárát, a Fora egy Kijev megyei raktárát (ezt mindössze négy nappal korábban kezdték el használni), illetve a Fora egy friss termékeket tároló raktárát is, ami mindössze egy hete működött. (Pravda)