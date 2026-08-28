Unger Anna: „A jogállami megoldás nem az, hogy pofára átmegyek Felcsútra és azt mondom, Mészáros Lőrinc, jöjjön velem. Én nem erre vállalkoztam”

Megválasztását követően adott interjút a Telexnek Unger Anna, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke, akinek Magyar Péter 24 órás rendőri védelmet rendelt el. Ezzel kapcsolatban azt mondta, nem az a lényeg, hogy ő fontosnak tartja-e a védelmet, ezt a jogszabályok írják elő.

Feladatával kapcsolatban azt mondta, ő szeretné hat év alatt elvégezni a feltárást, beazonosítani a vagyonokat, és bebiztosítani azokat, ez viszont nem jelenti azt, hogy hat év alatt semmi sem fog történni. Sőt, szerinte már idén eljutnak az első vizsgálatok megindításáig is. De ez nem úgy fog történni, hogy ő majd megmondja kit kell vizsgálni, ez nem lenne összeegyeztethető a jogállammal, azt, hogy kit kell vizsgálni, majd a nyomozati elnökhelyettes, Tasnády Katalin feladata lesz meghatározni.

„A jogállami megoldás nem az, hogy pofára átmegyek Felcsútra és azt mondom, Mészáros Lőrinc, jöjjön velem. Én nem erre vállalkoztam”, mondta.

Unger Anna Fotó: Telex/YouTube

Most egyébként is „rajtunk a világ szeme, mindenki azt figyeli, mit tudunk elérni”, hiszen Magyarország ezúttal nem nemzetközi példákat is gyakorlatokat vesz át a vagyon visszaszerzésében. A vagyon visszaszerzése és a bűnök feltárása 1-2-3 éven belül szokott megtörténni. Ezt szerinte nem úgy kell elképzelni, hogy visszaszereztük a vagyont és valaki majd egy zsákban milliárdokat pottyant le hozzájuk. Ez majd sok bebiztosított vagyonelemből, zárolt számlákból tud összejönni, tehát egy nem egyszerre megtörténő esemény, hanem egy folyamat lesz.

Azzal kapcsolatban, hogy mennyi vagyont lehet visszaszerezni, nem mondott konkrétumot, sőt neki nincs százalékos célja sem, sőt a munkaköri leírásában sincs eredményességi kritérium, ahogy váderedményességi kritérium sincs.

„Bármennyivel elégedett lennék, amit el lehet venni és normális célokra fordítani”, mondta. Egyelőre nincs konkrét célkitűzés sem, annyi pénzt szeretne visszaszereni, amennyit lehet.

Az interjú során említést tett az úgynevezett „Felcsúti Számvevőszékről” is. A „pletykák és nem is olyan pletykák” arról szólnak ugyanis, hogy 500 millió forintig a választókerületi elnökök döntöttek a helyi beruházásokról, afölött pedig ez a számvevőszék, amelynek tagjai az előző kormányzat prominens szereplői voltak.

Unger a végén még azt mondta, tudja, hogy mindenki a bilincs kattanását várja, de pici türelmet kért még mindenkitől, mindenekelőtt fel kell állnia a hivatalnak. Még ki kell nevezni három elnökhelyettest, ki kell alakítani a struktúrát és a módszertant is.