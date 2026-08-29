Bungee jumping közben egy segédkötél tekeredett egy szegedi fesztiválozó nyaka köré

Egy rémálomba illő bungee jumping ugrás miatt került kórházba egy fiatal a Szegedi Ifjúsági Napokon (SZIN), miután egy segédkötél az ugrás közben a nyaka köré tekeredett.

Az RTL Híradó riportja szerint a fesztiválozó lábához rögzítették a gumikötelet, majd egy daruval a magasba emelt kosárból ugrott le. A kötél az esés közben megnyúlt, majd visszarántotta az ugrót, ekkor azonban egy segédkötél a nyaka köré csavarodott, és többször fel-le rántotta a fiatalt. A sérültet a helyszínen szolgálatot teljesítő mentők ellátták, majd kórházba vitték.

A kép illusztráció. Fotó: CHRISTOPH REICHWEIN/dpa Picture-Alliance via AFP

A SZIN közleménye szerint egy szerencsétlenül sikerült ugrás során történt a baleset. A szervezők azt írták, folyamatosan kapcsolatban voltak a sérült barátaival, és éjszaka értesültek arról, hogy a vizsgálatok nem mutattak ki komolyabb sérülést, így a fiatal elhagyhatta a kórházat. A rendőrség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt eljárást indított az ügyben.