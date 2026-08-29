Éveken át mindenkinél több pénzt csináltak, aztán egy 24 éves fiatal AI víziója miatt belefutottak egy 4,7 billió forintos pofonba

Minden idők egyik legnagyobb tőzsdei veszteségét szenvedte el júliusban a Jane Street Capital, amikor a mesterséges intelligenciát építő vállalatok részvényeinek bezuhanása miatt 15 milliárd dolláros, azaz átszámítva mintegy 4,7 ezer milliárd forintos (4,7 billió forint) veszteségük keletkezett. A nehezen felfogható összegek egyrészt megmutatják, hogy mekkora tétek forognak jelenleg az AI színtéren, másrészt ismét felhívták a figyelmet a Jane Streetre, ami közel harminc év alatt úgy lett a világ egyik legnagyobb és fontosabb pénzügyi vállalata, hogy sokáig alig lehetett hallani róluk.
Pedig a mindössze pár ezer főt foglalkoztató titokzatos cég története abszolút regényekbe vagy forgatókönyvekbe kívánkozik, hiszen a repkedő dollármilliárdok mellett megjelenik benne a geekkultúra uralma a pénzpiacok felett, súlyos tőzsdemanipulációs vádak és egy véletlenül finanszírozott puccskísérlet Dél-Szudánban.
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Az FTX bukása más, mint a korábbi kriptobotrányok. Sam Bankman-Fried úgy vált a kripto királyává, hogy közben a Wall Street legismertebb szereplőit verte át. Bukása után mindenki kétszer meg fogja gondolni, hogy valaha kriptóhoz nyúljon-e még. És az is biztos, hogy a 16 milliárd dolláros vagyont pár nap alatt elbukó SBF történetét hamarosan filmen vagy sorozatban láthatjuk majd viszont.