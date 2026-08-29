Éveken át mindenkinél több pénzt csináltak, aztán egy 24 éves fiatal AI víziója miatt belefutottak egy 4,7 billió forintos pofonba

gazdaság

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  • Gigantikus, 15 milliárd dolláros veszteséget szenvedett el júliusban a Wall Street egyik legtitokzatosabb, hatalmas összegeket forgató kereskedővállalata, a Jane Street Capital, ami egy évtizeden át minden hónapban több pénzt csinált, mint a megelőzőben.
  • A milliárdos tétekben játszó, a kereskedést a híres-hírhedt algoritmusára építő, kifelé szinte semmit nem kommunikáló vállalat évtizedek alatt lett a globális piacok egyik legnagyobb és legtöbbet szakító szereplője, mostani veszteségükkel viszont az egyik legnagyobb tőzsdei bukás is a nevükhöz köthető.
  • A történet azért is igazán bizarr, mert a kockázatokat híresen jól felmérő, rejtőzködő vállalat egy 24 éves, semmiféle kereskedői tapasztalattal nem rendelkező fiatal AI-alapja miatt égette meg magát ennyire.

Minden idők egyik legnagyobb tőzsdei veszteségét szenvedte el júliusban a Jane Street Capital, amikor a mesterséges intelligenciát építő vállalatok részvényeinek bezuhanása miatt 15 milliárd dolláros, azaz átszámítva mintegy 4,7 ezer milliárd forintos (4,7 billió forint) veszteségük keletkezett. A nehezen felfogható összegek egyrészt megmutatják, hogy mekkora tétek forognak jelenleg az AI színtéren, másrészt ismét felhívták a figyelmet a Jane Streetre, ami közel harminc év alatt úgy lett a világ egyik legnagyobb és fontosabb pénzügyi vállalata, hogy sokáig alig lehetett hallani róluk.

Pedig a mindössze pár ezer főt foglalkoztató titokzatos cég története abszolút regényekbe vagy forgatókönyvekbe kívánkozik, hiszen a repkedő dollármilliárdok mellett megjelenik benne a geekkultúra uralma a pénzpiacok felett, súlyos tőzsdemanipulációs vádak és egy véletlenül finanszírozott puccskísérlet Dél-Szudánban.

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Horváth Bence
tech