Fényes nappal loptak el egy több mint 600 gyémánttal díszített nyakláncot egy bécsi múzeumból

Nemzetközi hajtóvadászat indult két férfi ellen, akik csütörtök délután elloptak egy több mint 600 gyémánttal díszített, 4 millió dollárnál is többet érő nyakláncot a bécsi Iparművészeti Múzeumból (MAK) – írja a BBC.

A rendőrség szerint a két férfi előbb jegyet vett a kiállításra, majd betörte az egyik vitrint, és elmenekült az ékszerrel.

A platina- és gyémántnyaklánc a Van Cleef & Arpels ékszerház szeptemberig látogatható kiállításának egyik legértékesebb darabja volt. Az egykori egyiptomi királyi család számára készített ékszert több mint 600 gyémánt díszíti, amelyek össztömege meghaladja a 200 karátot.

A bécsi Iparművészeti Múzeum épülete. Fotó: ZOE-SOPHIE ZIMMERMANN/APA-Images via AFP

A rendőrség nyilvánosságra hozta a biztonsági kamerák felvételeit a két, maszkot nem viselő gyanúsítottról, és a lakosság segítségét kérte az azonosításukhoz. A nyomozók szerint az egyik férfinál feltehetően éles lőfegyver is volt.

A két férfi a nyaklánc megszerzése után a múzeumtól délre fekvő Stadtpark irányába menekült. Bécsben és Alsó-Ausztriában kutyás rendőri egységeket is bevetettek, miközben igazságügyi szakértők a helyszíni nyomokat és a térfigyelő kamerák felvételeit elemzik.

A MAK főigazgatója, Lilli Hollein közleményében azt írta:

„Egy ilyen rendkívül értékes ékszer ellopása súlyosan érintett bennünket.”

Hollein szerint a múzeum a Van Cleef & Arpelsszel közösen külön biztonsági tervet dolgozott ki a kiállításra.

„A biztonsági kérdéseket nagyon komolyan vettük, és minden biztonsági intézkedést gondosan előkészítettünk.”

A főigazgató szerint a személyzet az „armed incident”, vagyis a fegyveres incidens alatt nyugodtan reagált, és az előírt eljárást követte. A rablásban senki nem sérült meg. Hollein hozzátette, hogy a múzeum a tárlat megnyitása előtt külön felülvizsgálta a biztonsági rendszert, „különösen az elmúlt évek nagy múzeumaiban történt incidensek fényében”.

Az ellopott nyakláncnak történelmi jelentősége is van. Názli egyiptomi királyné viselte 1939-ben lánya, Fávzia hercegnő esküvőjén, amikor Fávzia hozzáment Irán későbbi sahjához, Mohammad Reza Pahlavihoz. A Van Cleef & Arpels a nyakláncot a „fehér ékszerművészet diadalaként” jellemzi.

Amikor az ékszert körülbelül egy évtizeddel ezelőtt árverésre bocsátották, 3,6 és 4,6 millió dollár közé becsülték az értékét.

A kiállítás a lopott ékszerek nélkül. Fotó: JEREMY AUDOUARD/AFP

A bécsi rablás egyre nagyobb európai múzeumi lopássorozatba illeszkedik. Ugyanezen a napon Spanyolországban egy fontos őskori ékszer- és műtárgygyűjteményt loptak el egy múzeumból. A hónap elején négy reneszánsz festmény tűnt el egy szicíliai múzeumból, korábban pedig Renoir, Cézanne és Matisse több millió eurót érő képeit vitték el egy pármai intézményből.

Tavaly októberben pedig a párizsi Louvre-ba hatolt be egy négytagú banda, és annak Galerie d'Apollon nevű terméből alig négy perc alatt nyolc felbecsülhetetlen értékű koronaékszert loptak el. Valójában persze felbecsülhető értékűeket, a nyolc ékszer 88 millió euróra volt biztosítva. Az eltűnt ékszereket egy kivételével azóta sem sikerült megtalálni – a III. Napóleon felesége, Eugénia császárné által az 1800-as években viselt, 1354 gyémánttal díszített koronát menekülés közben hagyták el a rablók –, noha már tavaly novemberre elfogták mind a négy betörőt.

Az Europol szerint az európai múzeumok elleni támadások módszerei is változnak. A szervezet úgy fogalmazott, hogy a múzeumi lopások „egyre agresszívabbá válnak, és egyre inkább az erőszakos, kényszerítő módszerek felé tolódnak el”, ami szerintük „új bűnözői hálózatok” megjelenésére utalhat.

A bécsi Van Cleef & Arpels-kiállítást a rablás után rövid időre bezárták, pénteken azonban – immár az ellopott nyaklánc nélkül – újra megnyitották.