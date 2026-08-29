Gigantikus robbanássorozat rázta meg Kijev környékét, az ukrán kormányfő szigorú büntetéssel fenyegeti a felelősöket

Csapást mértek az orosz erők pénteken este a kijevi régióra, írja hírösszefoglalójában a Meduza. A Bucsai járásban hatalmas tűz ütött ki, ami másodlagos robbanások sorozatához vezetett. Ideiglenesen a Kijev–Csap autópályát is le kellett zárni a 15. és a 32. kilométer között, jelentette a regionális katonai közigazgatás vezetője. Timur Tkacsenko közölte, raktárépületek semmisültek meg.

Orosz katonai bloggerek azt írták, egy Kijev közelében lévő lőszerraktár volt a támadás célpontja.

Szerhij Koreckij ukrán miniszterelnök a Telegram-csatornáján kijelentette, a robbanássorozat „bűnös gondatlanság” következménye, hasonlóan a július eleji visnyevei incidenshez. „Sajnos már most világos, hogy a szörnyű visnyevei tragédiából nem vonták le a megfelelő tanulságokat. A teljes körű invázió ötödik évében ugyanazokat a hibákat elkövetni bűnös gondatlanság. Minden felelősnek kivétel nélkül súlyos büntetéssel kell szembenéznie” – közölte a kormányfő.

Sűrű füst Kijev közelében 2026. augusztus 29-én Fotó: SERGEI SUPINSKY/AFP

Az ukrán főügyészség vizsgálja a történtek körülményeit.

Oroszország ez év július 6-án rakétákkal és drónokkal támadta a kijevi régiót. A legsúlyosabb csapások Visnyeve városát és az ott a lakóövezetek közelében létesített lőszerraktárakat érték. A városban 300 lakóépület rongálódott meg, 91 teljes egészében megsemmisült, a hivatalos jelentések szerint 9 ember vesztette életét.