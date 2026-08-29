Hiába várják a magyar emberek a felfrissülést az augusztus végi kánikulában, az érkező hidegfront csak nevet rajtuk

Alig hoz néhány záport, zivatart a szombati front, írja előrejelzésében az Időkép. Ráadásul érdemi lehűlés sem várható, csak nyugaton, északnyugaton csökken 30 fok alá a hőmérséklet.

Az ország nagy részén továbbra is száraz idő várható, reggel északon, északnyugaton, délután, kora este délen és keleten alakulhat ki néhol zápor vagy zivatar – és ennyi, a legtöbb helyen ezúttal sem fog esni. Vagyis csak lokálisan hullhat említést érdemlő csapadék, így továbbra sem várható a talaj vízellátottságának számottevő javulása.

A legmagasabb nappali hőmérséklet mindeközben 27 és 35 (!) fok között alakul, nyugaton, északnyugaton mérséklődik 30 fok alá a kánikula. A szél nyugatira, északnyugatira fordul, többfelé feltámad, a Dunántúlon erős, zivatarok idején viharos lökések kísérhetik.

Vasárnap újfent nyugodt, napos időben lesz részünk országszerte az Időkép szerint, és marad a meleg is, 29 és 34 fok közötti maximumokkal.