Kigyulladt a salgótarjáni Medves Hotel

Égett pénteken késő este Salgótarjánban a Medves Hotel, nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók. A lángok nem a szálloda főépületében, hanem egy különálló épületrészében, a torna- és uszodacsarnoknál csaptak fel – írja a nool.hu.

Szombat reggelre sikerült megfékezni a lángokat. A Nógrád megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a salgótarjáni, a bátonyterenyei, a szécsényi és a pétervásárai hivatásos tűzoltók érkeztek a helyszínre.

Az oltás idejére biztonsági okokból a Medves Hotel épületét kiürítették. Összesen 46 embernek kellett átmenetileg elhagynia a szállodát, ők az oltási munkálatok befejezése után visszatérhettek. Személyi sérülés nem történt.