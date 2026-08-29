Óriásit bukott a Vueltán eddig fölényesen vezető Tadej Pogacar, feladta a versenyt

Feladta a Vuelta a España kerékpáros-körversenyt az összetettben addig vezető Tadej Pogačar, miután a szombati, papíron egyszerűnek ígérkező nyolcadik szakasz céljától 31 kilométerre nagyot bukott.

Az UAE Team Emirates-XRG szlovén versenyzője a jelek szerint az út bal szélén egy kisebb kőre hajtott rá, elvesztette az egyensúlyát, és elesett. A bukásban több másik versenyzőt is magával rántott. Pogačar felállt, és még megpróbált visszaülni a kerékpárjára, de láthatóan komoly fájdalmai voltak. Az arca és a válla is megsérült, mindkét helyen vérzett, végül pedig úgy döntött, nem tudja folytatni a versenyt. Mentőautóhoz kísérték, majd egyenesen kórházba vitték.

Csapattársai a bukás után megálltak és bevárták, miközben a mezőny továbbhaladt. Csak akkor indultak tovább a Valencia közelében fekvő Xeracóban lévő cél felé, amikor kiderült, hogy Pogačar számára véget ért a verseny.

A 27 éves szlovén addig fölényesen vezette a Vueltát: az első szakasz óta viselte az összetett éllovasának járó piros trikót, és 3 perc 50 másodperccel vezetett a második helyezett spanyol Enric Mas előtt.

Pogačar pályafutása során először nem fejez be egy többnapos versenyt.

A szlovén ötszörös Tour de France-győztes, és a Giro d’Italián is nyert már összetettben. A Vueltán az első sikerére hajtott, amivel bekerülhetett volna azon kevés kerékpáros közé, akik mindhárom Grand Touron diadalmaskodtak. (BBC)