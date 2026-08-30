Bezárhatják a berlini Orosz Házat, amit már az orosz titkosszolgálatok fedőszervezeteként is emlegetnek

Berlin kellős közepén található az Orosz Ház kulturális központ, amelyet egy francia belügyi dokumentum szerint az orosz titkosszolgálatok fedőszerveként is használnak.
Az intézményt működtető orosz állami ügynökséget az EU már 2022-ben szankciós listára tette, Németországban pedig évek óta vita folyik arról, hogyan és miért működhet tovább az intézmény.
A német kormány most azt vizsgálja, milyen jogi úton zárhatná be az Orosz Házat úgy, hogy Moszkva válaszul ne lehetetlenítse el a Goethe Intézet működését, és ne számolja fel az oroszországi német kulturális intézmények maradékát is.
A Checkpoint Charlie közelében, a Bundestag és a kormányzati negyed mellett a Friedrichstrassén csaknem 30 ezer négyzetméteren működik az Orosz Tudományos és Kulturális Ház. A komplexumot 1984-ben, még az NDK idején nyitották meg, feladata akkor a szovjet–keletnémet barátság ápolása volt koncertekkel, filmvetítésekkel és könyvbemutatókkal. A Deutsche Welle szerint az épület mára a letűnt német–orosz kulturális együttműködés egyik leglátványosabb maradványává vált.
Az intézmény még ma is kulturális központként mutatja be magát. Könyvtár, mozi, nyelvoktatás, gyerekfoglalkozások és zenei programok működnek benne, az orosz nagykövetség pedig „Oroszország kulturális nagykövetségeként” hivatkozik rá. A nagykövetség szerint az Orosz Ház évente mintegy 200 ezer látogatót fogad.
A Telegraph 2024 júliusában készült riportja is hétköznapi képet festett az épületről: akkor borscs szerepelt az étterem étlapján, a polcokon Tolsztoj és Dosztojevszkij mellett Harry Potter-könyvek és Marvel-képregények orosz fordításai sorakoztak, a földszinten pedig utazási iroda is működött. A lap akkori beszámolója szerint a látogatók többsége Németországban élő orosznak tűnt.
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