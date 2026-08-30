Kirúgták a Külügyből Szabó Bence kétszeres olimpiai bajnokot, aki nagykövetnek készült

Már lényegében kinevezték Magyarország havannai nagykövetének, minden készen állt ahhoz, hogy kiutazzon állomáshelyére, végül kirúgták a Külügyminisztériumból Szabó Bence kétszeres olimpiai bajnok kardvívót – írja az Index.

Szabó 2023-ban került kapcsolatba a Szijjártó Péter vezette Külügyminisztériummal, a feladata a MOB és a sportdiplomáciai főosztály közti kapcsolattartás volt, majd idővel felajánlották neki, hogy választhat négy megüresedett nagyköveti posztból. Madridba ment volna 2025-től, de oda végül Habsburg György került. Tavaly év elején merült fel a havannai poszt, amit szintén vállalt, a bizottsági meghallgatáson elmondása szerint nem csak a Fidesz, hanem az ellenzék is támogatta.

Szabó Bence Fotó: M4/Youtube

Kubából a befogadó nyilatkozata idén májusban, tehát már a kormányváltás után érkezett meg, majd informálisan megtudta, hogy az eddigi nagykövet, akinek lejárt a mandátuma, további egy évig marad a posztján. Szabót később behívatták a minisztériumba és kirúgták. „Bementem, a kezembe nyomtak egy levelet, amelyben az állt, hogy a megváltozott körülményekre tekintettel nem tartanak igényt a továbbiakban a munkámra. Magyarul kirúgtak – mindenféle indoklás nélkül.”

Politikai szálat nem érez az eljárásban, azt mondta, ő soha nem exponálta magát a NER mellett, nem érdekelte a politika. Átfutott a fején, hogy azért menesztették, mert Szijjártó Péter kérte fel, de a Havannában maradó nagykövetet, Heincz Balázst is ő kérte fel.

Megkerestük a Külügyminisztériumot, hogy meg tudják-e erősíteni Szabó állításait, és ha igen, árulják el, miért menesztették, illetve ki lehet majd a havannai nagykövet.

Erre azt írták, „a diplomáciai képviseletek munkájának átformálása és egy professzionális, magas szakmai színvonalon működő diplomáciai kar felépítése folyamatban van.” A változásokról a Magyar Közlönyben tájékoztatnak, az Index interjúban megjelenteket nem kommentálják.