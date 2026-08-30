Lövöldözés volt egy svájci technopartin, egy ember meghalt, többen megsérültek

Egy 22 éves fiatal nő meghalt, öten megsérültek egy lövöldözésben vasárnapra virradóra egy rendezvényen Svájc északi részén - közölte a helyi rendőrség. A különböző súlyosságú sérültek 24 és 27 év közöttiek, négy férfi és egy nő. Mind a hat áldozat svájci állampolgár.

Fotó: HAROLD CUNNINGHAM/AFP

A lövöldözés egy lóversenypályán tartott technopartin történt Schachenben, Zürichtől mintegy 46 kilométerre nyugatra, ahol közel 3500 ember volt jelen. A svájci Blick által közzétett videófelvételen mintegy 10 lövést lehetett hallani. A bulizók először tűzijátéknak hitték a lövéseket.

Az ismeretlen elkövetőt nagy erőkkel keresik, a lakosságot arra kérték, hogy maradjon távol a bűncselekmény helyszínétől. A hatóságok arra kérték a szemtanúkat, hogy küldjenek fényképeket és videókat a helyszínről. (MTI)