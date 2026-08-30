Négyből négy települést behúztak a Tisza által támogatott jelöltek az időközi önkormányzati választáson

A vasárnapi időközi önkormányzati választásokon minden, a Tisza által támogatott polgármester- és képviselőjelölt kétharmados győzelmet aratott – közölte Magyar Péter.

„A magyar vidék kitartott az április 12-i döntése mellett.”

Négy településen volt választás, Enyingen, Hajdúböszörményben, Hajdúbagoson és Sárváron. Két helyen azért, mert az addigi polgármester vagy képviselő tiszás országgyűlési képviselő lett.

Az időközin a jelöltek függetlenként vagy egyesületi színekben indultak.

Hajdúböszörményben azért kellett új polgármestert választani, mert a Tisza színeiben a választáson induló Göröghné Bocskai Éva országgyűlési képviselő lett, ezért lemondott addigi posztjáról. Ott a Böszörményi Harmadik Oldal Egyesület színeiben induló Kocsis János nyert 67 százalékkal.

Sárváron Strompová Viktória megüresedett önkormányzati képviselői helyére kellett mást választani, miután ő is bejutott az országgyűlésbe (listáról, miután a körzetben indult egy másik, a Fideszhez köthető Magyar Péter, aki elvitt annyi szavazatot, hogy a fideszes Ágh Péter behúzza a körzetet) . Itt a Sárváriakért Egyesület színeiben induló Bognár Nóra nyert 62 százalékkal.

Strompová Viktória Fotó: Németh Dániel/444

A Fejér vármegyei Enyingen azért kellett új polgármestert és képviselőket választani, mert a 2024-ben megválasztott testület májusban feloszlatta magát. Két éve a Fidesz-KDNP színeiben induló Kiss Norbert Ivó lett a polgármester. Ő most függetlenként indult újra, de a szavazatok kevesebb, mint harmadát szerezte meg. Kihívója, Angyal Gábor 57,6 százalékkal nyert.

Egy másik Hajdú-Bihar megyei településen, Hajdúbagoson május 6-án feloszlatta magát a képviselőtestület. A települést 2010 óta vezető Szabó Lukács Imre is csak 21 százalékot szerzett, a függetlenként induló Lévai János viszont 67-et. (via MTI)