Nincs még vége a nyárnak, az Alföldön figyelmeztetést adtak ki

Hőkupolára szerencsére nem kell számítanunk, de azért hideg sem lesz a hét utolsó napján: napos időre számíthatunk általában kevés fátyol- és gomolyfelhővel. Esőre nincs sok esély, és a légmozgás is gyenge vagy mérsékelt marad.

Délutánra 30 és 34 fok közé melegszik fel, késő estére 15 és 23 fok közé hűl le a levegő.

Az Alföld déli és középső részein a napi középhőmérséklet meghaladhatja a 25 fokot, ezért a HungaroMet tájékoztatása alapján négy megyében (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Jász-nagykun-Szolnok) elsőfokú figyelmeztető előrejelzést adtak ki vasárnapra.



Fotó: DENIS LOVROVIC/AFP

Hétfőn dél-nyugaton még több megyében haladhatja meg a napi középhőmérséklet a 25 fokot, emellett viszont az egész ország területére figyelmeztetést adtak ki zivatar miatt. Keddre a zivatarok levonulnak, és a hőmérséklet is csökken majd.