Rajongóként kezdte, Trump „élő nyomtatója” lett – ki Natalie Harp, az amerikai elnök rejtélyes bizalmasa?

Amikor Donald Trump amerikai elnököt júliusban egy lehetséges iráni merényletveszély miatt titokban kimenekítették az Air Force One-ról az ankarai repülőtéren, Marco Rubio külügyminiszter, Scott Bessent pénzügyminiszter és más magas rangú tisztviselők a gépen maradtak, ami gyakorlatilag csaliként szolgált. Trump viszont mások mellett magával vitt egy 35 éves fehér házi asszisztenst, Natalie Harpot, akivel együtt egy zárt cateringes kocsiban hagyták el a repülőtér területét.
Miután a Washington Post beszámolt erről, Washingtonban újra előkerült egy kérdés, ami Trump környezetében már évek óta foglalkoztatja az embereket:
ki ez a nő, és pontosan mit csinál az elnök mellett?
A New York Times szerint Harp az Ovális Irodából dolgozik, rendszeresen utazik a Marine One elnöki helikopteren, vezetőkkel kommunikál Trump nevében, késő estig dolgozik vele a közösségimédia-posztokon, és az elnök egyik legfontosabb tanácsadójává vált. Ráadásul mindezt nagyrészt a Fehér Ház hagyományos szolgálati és információs láncán kívül teszi.
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