Semjén Zsolt: A kereszténydemokrácia önmagában megáll, de azt, hogy „mi a fideszesség" nehezebb megmagyarázni”

A helyi szervezetektől a pártvezetésig év végéig meg kell újulnia a KDNP-nek – erről döntöttek a Lakitelken tartott országos választmányon.

A pártot még Semjén Zsolt vezeti, aki a választási vereség után lemondott, de az országos elnökség elutasította azt.

Semjén Lakitelken az MTI tudósítása szerint méltatta az elmúlt 16 év kormányzati intézkedéseit, és beszélt a választási vereség okairól is. Például, hogy éveken át tartó, egy százalék alatti gazdasági növekedéssel soha senki nem tudott választást nyerni.

A másik ok, hogy „jobbszélre csúsztak” többek között a migrációs vita és az EU-való konfliktusok miatt, ahol nincs elég szavazó. Semjén szerint ennek következménye lett, hogy a jobbközép – és mellette a balközép is - üresen maradt és ide ment be a Tisza „az Orbán Viktorral szembeni gyűlölet üzenetével”. Semjén szerint ha nem tudnak visszamenni középre úgy, hogy a radikális szavazókat is megtartják, nem tudnak választást nyerni a jövőben.

Az Orbán-kormány hibájának nevezte, hogy nem fékezte meg az oligarchák gátlástalanságát, a velük szembeni részben gyűlölet meghatározó volt a vereségben.

Utólag azt mondja, bele kellett volna állni a szakpolitikai vitákba is, „a Zelenszkij-témát nyomtunk és ránk égett az egész.”

Bírálta a jelenlegi kormányt, az NVVH-t ő is ÁVH-nak nevezte, és arra számít, hogy idő kérdése, és eljön a kijózanodás, a csalódás, a düh a kormánnyal szemben.

„A kiábrándulásból azonban nem következik egyenesen, hogy a korábbi időszakot visszasírják a választók. A kereszténydemokrácia önmagában megáll, de azt, hogy „mi a fideszesség" nehezebb megmagyarázni.”

Semjén úgy látja, Orbán Viktor nélkül a Fidesz elemeire hull szét, nélküle nem lehet stabilizálni. Azt ígérte, hogy nem lesznek árulók Orbán Viktorral szemben sem, ahogy Antall Józsefhez is hűek maradtak.

Semjén és Orbán a parlamentben 2025-ben Fotó: Németh Dániel/444

Arról is beszélt, a választáson olyan szisztémában kell indulni, ami minden eshetőségre a legoptimálisabb megoldás: ha arányos választási rendszer lesz és leviszik négy százalékra a küszöböt, érdemes önállóan indulni.

Az önállósodás kapcsán a választmányon valaki arról beszélt, hogy a párt „szuverenitását” helyre kell állítani, más pedig az önkormányzati választáson is külön indulna a Fidesztől. Latorcai Csaba ügyvezető alelnök például arról beszélt, a szövetségi rendszerben való politizálás kényelmessé tette őket, a párt arctalanná vált a választók előtt. Nem a kereszténydemokráciával van baj, hanem azzal, hogy sokszor nem voltak eléggé kereszténydemokraták – mondta Latorcai. „Nem kell más pártok politikájának kiegészítőjévé válni.”

Azt nem tudni, hogy a KDNP mire lenne kész önállóan. Utoljára 1998-ban próbálták ki, akkor 3 százalékot szereztek, és nem jutottak be a parlamentbe.