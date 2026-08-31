A Google már át is nevezte az Ontario-tavat Amerika-tóra

A Google közleménye szerint a Google Maps az amerikai felhasználók számára „Lake Ontario” helyett „Lake America” névre változtatta a tó nevét, miután Donald Trump amerikai elnök aláírta azt a rendeletet, amely az Ontario-tó nevét Amerika-tóra változtatja. Ahogy a Reuters is írja, ez a rendelet csak az Egyesült Államok Földrajzi Névinformációs Rendszerét (GNIS) érinti, nincs hatással a kanadai névadási szokásokra, sem arra, hogy a világ többi része hogyan hivatkozik a tóra.

Fotó: NICHOLAS KAMM/AFP

A Google közleménye szerint „az Egyesült Államokban a Google Mapset használók az »Amerika-tó« nevet fogják látni, Kanadában továbbra is az »Ontario-tó« nevet fogják látni, míg az Egyesült Államokon és Kanadán kívül mindkét nevet fogják látni”.

Trump a napokban úgy fogalmazott, az átnevezés nem közvetlen üzenet Kanadának, ugyanakkor szerinte az Egyesült Államok északi szomszédja „hosszú ideje kihasznál bennünket a kereskedelemben”. Trump állítása szerint már hosszú ideje gondolkodott a tó átnevezésén.

A Google tavaly hasonlóan gyors változtatást hajtott végre a Mexikói-öböl esetében is: „Amerikai-öbölnek” nevezték el, miután Trump hivatalba lépésének első napján kiadott elnöki rendelettel átnevezte.

Mark Carney kanadai miniszterelnök már csütörtökön elutasította a tó átnevezését, Kathy Hochul, New York demokratikus kormányzója pedig kijelentette, hogy „New York nem fogja így nevezni”, de még Phil Scott, a szomszédos Vermont republikánus kormányzója is „kicsinyesnek és kiábrándítónak” nevezte Trump döntését.

Trump egyébként a hétvégén Trump-hajú, gépfegyverrel lövöldöző ludakat posztolt, miután átnevezte az Ontario-tavat Amerika-tóra.