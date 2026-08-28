Nem csak egy kósza krézi ötlet volt, Trump tényleg átnevezte az Ontario-tavat Amerika-tóra

Donald Trump nem a levegőbe beszélt, tényleg aláírta azt az elnöki rendeletet, amely az Ontario-tó nevét Amerika-tóra változtatja.

Trump az Egyesült Államok és Kanada között kialakult kereskedelmi vita közepette többször is azzal fenyegetőzött, hogy átnevezi az öt Nagy-tó egyikét, az Ontariót, amely az Egyesült Államok és Kanada határán fekszik.

Az elnök szerint a változtatás azonnal hatályba lép, kormánya pedig minden szükséges papírt és dokumentumot benyújtott az átnevezéshez. Az elnöki rendelet szerint az amerikai belügyminisztériumnak 30 napja van arra, hogy az átnevezést átvezesse az Egyesült Államok hivatalos földrajzinév-adatbázisában.

Trump azt mondta, az átnevezés nem közvetlen üzenet Kanadának, ugyanakkor szerinte az Egyesült Államok északi szomszédja „hosszú ideje kihasznál bennünket a kereskedelemben”. Trump állítása szerint már hosszú ideje gondolkodott a tó átnevezésén.

„Ha belegondolunk, van egy öblünk [a Mexikói-öböl, amit Trump a mostanihoz hasonló módon nevezett át Amerika-öböllé], és van egy tavunk” – mondta Trump „Már csak egy óceán hiányzik. Talán át kellene neveznünk az Atlanti-óceánt vagy a Csendes-óceánt. Talán mindkettőt.”

Trump épp aláírta az Ontario-tó átnevezéséről szóló rendeletet Fotó: JIM WATSON/AFP

Az egyoldalú átnevezést nem különösebben ünneplő Mark Carney kanadai miniszterelnök felhívta a figyelmet arra, hogy az Ontario-tó elnevezése több mint 400 éves múltra tekint vissza. A közösségi médiában közzétett bejegyzésében azt írta, hogy a név már a Kanadai Államszövetség létrejötte és az Egyesült Államok Függetlenségi Nyilatkozatának elfogadása előtt is használatban volt.

„Tudjuk, hogy az Egyesült Államok változik. Változnak a kereskedelmi kapcsolatai, a külpolitikája, a nemzeti emlékművei és a földrajzi víznevei is” – írta. „A kanadai nők és férfiak azt is tudják, hogy a dolgokat a nevükön kell nevezni, és ezt a tavat Ontario-tónak hívják – ma és mindörökké.”

A kanadai politikusok széles köre mellett a Demokrata Párt több politikusa is bírálta a rendeletet, és arra szólította fel a Trump-kormányzatot, hogy térjen vissza a kereskedelmi megállapodásról szóló tárgyalóasztalhoz. Néhányan Trump ötletét is kigúnyolták, és saját javaslatokat tettek más földrajzi helyek átnevezésére.

Wisconsin kormányzója például azzal viccelődött a közösségi médiában, hogy „éppen átneveztem a Michigan-tavat Wisconsin-tóra”. Egy videót is közzétett, amelyen a Nagy-tavak egyikénél egy szalvétát ír alá. „Látják, én is tudok olyan szalvétákat aláírni, amelyekre rá van írva valami” – tette hozzá.

Kathy Hochul, New York állam kormányzója – ez az egyetlen amerikai állam, amely az Ontario-tó partján fekszik – kijelentette, hogy állama nem fogja Amerika-tónak nevezni az Ontariót.

Trump belügyminisztere, Doug Burgum viszont lelkesen üdvözölte a döntést: „Rajta vagyunk, elnök úr!” – írta. „Az országunkkal határos, illetve a gazdaságunkat támogató helyeknek és vizeknek tükrözniük kell az Egyesült Államok nagyságát” – fogalmazott. Hozzátette, hogy az amerikai földtani szolgálat (USGS) „a világ számára térképre rakja országunkat, és BÜSZKÉN végrehajtjuk az Ön elnöki rendeletét, amely átnevezi az ONTARIO-TAVAT AMERIKA-TÓRA”. (BBC)