A spanyol miniszterelnök szerint Izrael és Oroszország gerjesztette a ceutai krízist

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök szerint vannak arra utaló jelek, hogy Oroszország és Izrael terjesztette azokat a dezinformációkat Spanyolország migrációs politikájáról, ami miatt július végén 72 ezer ember mászott át Marokkóból Ceutába, Spanyolország afrikai exklávéjába. A ceutai helyi hatóságok szerint legalább 100 ember meghalt a kísérlet során. Marokkó érintettségére ugyanakkor nincs bizonyíték.

Fotó: MARCOS MORENO/Anadolu via AFP

A spanyol ellenzéki pártok és egyes jogvédő szervezetek azzal vádolták a marokkói vezetést, hogy szándékosan lehetővé tette a tömeges határátlépést. Marokkó ezt tagadta. A spanyol miniszterelnök szerint a marokkói hatóságoknak nem volt köze a történtekhez.

A spanyol hatóságok szerint az Instagramon, a TikTokon és más közösségi oldalakon olyan videók terjedtek, amik félrevezető állításokat tartalmaztak arról, hogy a tengeren Ceutába érkezők Spanyolországban maradhatnak. Ez több ezer embert ösztönzött a határátlépés megkísérlésére. Sánchez szerint az EU diplomáciai szolgálatának, az EEAS-nek a kutatása szerint orosz és izraeli hálózatok álltak a dezinformáció terjesztése mögött, szélsőjobboldali hálózatokkal együttműködve.

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök Fotó: JAVIER SORIANO/AFP

Pedro Sánchez miniszterelnök egyértelmű, hogy a két ország a válságot arra használta fel, hogy bírálja a spanyol kormányt az Ukrajnában és Gázában zajló háborúkkal kapcsolatos spanyol állásponttal való elégedetlenségük miatt. Sánchez azonban nem közölt további részleteket azokról a bizonyítékokról, amik szerint Oroszország és Izrael érintettségét bizonyítják.

Hétfőn Gideon Szaár izraeli külügyminiszter az X-en azt írta, hogy Sánchez „szégyentelenül hazudik”, amikor Izraelt azzal vádolja, hogy félrevezető információkat terjesztett Ceutáról. Szaár szerint Sánchez ezzel a spanyol belpolitika kudarcairól próbálja elterelni a figyelmet. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hétfőn közölte, hogy az orosz kormány elutasítja Spanyolország azon vádjait. (Reuters)