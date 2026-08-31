Amerikában azt találgatják, vajon Trump ad-e kegyelmet Jeffrey Epstein bűntársának

A múlt héten Paul Engelmayer, egy manhattani szövetségi bíró elutasította Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein egykori barátnőjének és bűntársának azon állítását, miszerint megsértették alkotmányos jogait a tárgyalás és a bűncselekményeiért kiszabott büntetés során. Ezzel szinte biztosra vehető, hogy Ghislaine Maxwell minden jogi lehetőséget kimerített, amellyel megtámadhatná a Jeffrey Epstein által lányok és fiatal nők ellen elkövetett visszaélésekben való részvételéért kiszabott ítéletét

Engelmayer elutasította Maxwell azon állítását is, miszerint az Epstein-akták átláthatósági törvénye (Epstein Files Transparency Act) keretében nyilvánosságra hozott új bizonyítékok alátámasztanák az alkotmánysértésre vonatkozó vádjait. „Épp ellenkezőleg, amennyiben ez egyáltalán releváns, messze nem menti fel őt, hanem inkább terheli, és megerősíti a jogi döntések helyességét” – állapította meg a bíró.

Maxwell családja egy közleményben úgy fogalmazott, hogy Engelmayer döntését „olyan szarkazmus és megvetés jellemezte, amely véleményünk szerint aláássa a pártatlanság látszatát, és felveti a bírói magatartás vizsgálatának szükségességét”. Azt is hozzátették, hogy Maxwell „továbbra is minden elérhető jogi utat meg fog keresni” a jogorvoslat érdekében.

Ghislaine Maxwell és Jeffrey Epstein Fotó: LAURA CAVANAUGH, HANDOUT/AFP

Jogi szakértők azonban elmondták, hogy Maxwell gyakorlatilag kimerítette az összes jogi lehetőségét. Sokan most azt találgatják, hogy Donald Trump valamikor dob-e neki egy mentőövet egy elnöki kegyelem formájában. „Kimerítette a közvetlen fellebbezési lehetőségeit. Most járulékosan (közvetve) próbálja megtámadni az ítéletet, ami nagyon nehéz feladat” – mondta Neama Rahmani volt szövetségi ügyész, a West Coast Trial Lawyers ügyvédi iroda alapítója. „Nem tudom, milyen világban él” – tette hozzá Rahmani. „Az egyetlen esélye arra, hogy még a büntetése lejárta előtt meglássa a napvilágot, egy elnöki kegyelem.”

2025 őszén Ghislaine Maxwell már egyszer kegyelmet akart kérni Trumptól, az amerikai elnök azonban csak annyit mondott akkor, hogy meg fog vizsgálni minden kegyelmi kérelmet, ami az asztalára kerül, ehhez pedig annyit tett hozzá: „Nem mondanám, hogy fontolóra veszem vagy nem veszem fontolóra. Nem tudok róla semmit.”

„Politikailag úgy gondolom, hogy katasztrofális lenne” – mondta Brittany Martinez republikánus stratéga, a Principles First ügyvezető igazgatója. „Azzal kampányolsz, hogy nyilvánosságra hozod az Epstein-aktákat. Aztán amikor kiadják a dokumentumokat, azok korlátozottak és erősen cenzúrázottak. Utána megfordulsz, és az egész botrányt kitalációnak nevezed. És mindezek után kegyelmet adsz Jeffrey Epstein legközelebbi bűntársának? Miközben azt állítod, hogy te vagy az elnök, aki megvédi a nőket és a gyerekeket?” „Ezt hihetetlenül nehéz lenne megvédeni” – tette hozzá.

Rahmani elmagyarázta, hogy létezik egy formális kegyelmi eljárás. A kérelem az igazságügyi minisztérium kegyelmi ügyészéhez kerül, aki ezután javaslatot tesz. Ennek ellenére „az elnök a saját feje után megy” – mondta Rahmani –, Trump egyszerűen csak megadhatja a kegyelmet. „Nagyon, nagyon, nagyon csekély az esélye annak, hogy ez egyáltalán megtörténik” – tette hozzá Rahmani. Ha azonban mégis, Rahmani elmondása szerint azt várná, hogy ez Trump elnökségének lezárásakor történjen, nem pedig a félidős választások előtt. „Bár az elnök nagyon kiszámíthatatlan, egyszerűen nem látom magam előtt... Politikai öngyilkosság lenne. De megint csak: őt ez nyilvánvalóan nem érdekli.” Rahmani mellett több jogvédő szervezet is megszólalt a napokban a témában, mind kifejezték, hogy az áldozatok „arcul csapása” lenne egy jövőbeni elnöki kegyelem Ghislaine Maxwell ügyében. (Guardian)