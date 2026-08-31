Az orosz és az amerikai pénzügyminiszter bizniszről és békéről diskuráltak

Először találkozott Scott Bessent amerikai és Anton Sziluanov orosz pénzügyminiszter, a G20-országok pénzügyminisztereinek és jegybankelnökeinek tanácskozásán az Egyesült Államokban. A Fox tudósítója szerint a felek Donald Trump orosz-ukrán háború lezárására vonatkozó tervéről is egyeztettek, de az NBC szerint szó esett a két ország közti kereskedelemről is.

Fotó: BERND VON JUTRCZENKA/dpa Picture-Alliance via AFP

Az orosz miniszter először vett részt személyesen a találkozón a teljeskörű orosz invázió 2022-es kezdete óta. Számos európai pénzügyminiszter tiltakozott is a jelenléte ellen, a szokásos közös fotó bojkottálásával fenyegetőztek, de végül úgy alakult, hogy Sziluanov nem pózolt a képhez. (Meduza/MTI)