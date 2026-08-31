Egy hónap után újra csapást mértek az amerikai erők Iránra

Az amerikai erők két iráni indítóállásra mértek csapást a Hormuzi-szorosban található Larak szigetén. Július vége óta ez volt az első amerikai támadás Irán ellen.

„Az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) erői megfigyelésünk szerint arra készültek, hogy tengeri aknákkal felszerelt rakétákat indítsanak a Hormuzi-szorosba” – mondta a támadásról Tim Hawkins parancsnok, az Egyesült Államok Központi Parancsnokságának (Centcom) szóvivőjét. Az IRGC közölte, hogy a vasárnapi támadásban két ember meghalt, két másik pedig megsebesült, és „válaszcsapást és büntetést” ígértek. Később az iráni állami média szerint bejelentették, hogy támadást indítottak jordániai amerikai katonai célpontok ellen.

A jordániai hadsereg röviddel az IRGC közleménye után bejelentette, hogy nyolc rakétát semmisítettek meg. „A légvédelmi rendszerek ma, hétfő hajnalban nyolc, a Királyság légterét megsértő rakétát fogtak el” – áll a jordániai fegyveres erők közleményében, a Petra állami hírügynökség jelentése alapján.

A Larak-sziget közvetlenül Bandar Abbász kulcsfontosságú kikötőjének partjainál fekszik, és pontosan a Hormuzi-szoroson, a globális hajózás létfontosságú vízi útján helyezkedik el. Irán jelenleg arra kényszeríti a tartályhajó-forgalmat, hogy ellenőrzés céljából elhaladjon e sziget mellett, és a jelentések szerint 2 millió dollár fizetésére kötelezi a hajókat az áthaladásért.

Hoszein Mohebbi, az IRGC szóvivője a vasárnapi támadást „a Trump-rezsim stratégiai és végzetes hibájának” nevezte, és kijelentette, hogy „az ellenség gazdasági és katonai téren egyaránt meg fogja fizetni e téves számítás következményeit”. Az IRGC-hez kötődő iráni Tasnim hírügynökség korábban azt közölte, hogy a támadást drónokkal hajtották végre.

Órákkal később az iráni média közölte az IRGC nyilatkozatát, amely szerint a Larak-szigetet ért támadásra válaszul ballisztikus rakétákkal csapást mértek a jordániai Husszein király és al-Azraq amerikai bázisokra. Az AFP hírügynökség fordítása szerint az IRGC kijelentette, hogy „súlyos károkat” okozott, és „technikai infrastruktúrát, karbantartó létesítményeket és ellenséges vadászgépek állásait” vette célba.

Irán erőteljes gazdasági nyomással néz szembe, miután Washington augusztus 24-én új szankciós kampányt jelentett be, amelynek célja Teherán további elszigetelése és a szövetségesei elleni másodlagos szankciók kiterjesztése. Az iráni tisztviselők és az állami média nagyrészt tagadta, hogy a korábbi amerikai gazdasági intézkedések folytatása nehézségeket okozna. Érvelésük szerint Washington legutóbbi konfliktusban elszenvedett katonai kudarcát bizonyítják.

Az Egyesült Államok és Izrael február 28-án széles körű csapásokat indított Irán ellen, amire Irán Izrael, az amerikai bázisok és az öböl menti szövetséges államok megtámadásával válaszolt, gyakorlatilag lezárva a Hormuzi-szorost a tengeri forgalom elől. A háború kezdete előtt a világon felhasznált kőolaj és cseppfolyósított földgáz mintegy húsz százaléka ezen az útvonalon haladt át. Az iráni háború immár több mint hat hónapja tart. (BBC)