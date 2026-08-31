Lefedik az azbesztes utcákat Szombathelyen

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Bitumennel fedik le Szombathely Oladi Plató nevű városrészének azbeszttel szennyezett utcáit – így döntött a város képviselőtestülete a hétfői rendkívüli közgyűlésen. A nyugat.hu beszámolója alapján az ülés elején Nemény András azt mondta, az azbesztes kő elszállítását jelenleg nem lehet megoldani, ezért döntöttek a szennyezett burkolatok lefedéséről. Ez ideiglenes, de sokáig megoldást jelent.

A kivitelezőt a város versenyeztetéssel választotta ki, 12 vállalkozásnak küldtek felkérést, heten tettek ajánlatot. A munkát a szombathelyi Alpok Terra Kft. végzi el bruttó 997 millió forintért. A döntés értelmében az első körben az Oladi Plató utcáit mentesítik. Ami azt jelenti, hogy a szegélyek kialakítása után a jelenlegi útburkolatra jön 15-20 centiméter garantáltan azbesztmentes bányakavics, majd lefektetnek egy georácsot, ami eloszlatja a terhelést, és egy geohálót a porzás megakadályozására, majd az egészet két réteg bitumennel fedik le.

Szombathely, Oladi Plató
Fotó: Németh Dániel/444

Neményi szerint nem lehetett tovább várni, hiszen a közeledő őszi időben ezt a módszert nem lehet alkalmazni. Eddig pedig arra a hárommilliárdos „azbesztalapra” várt a város, amelyet még nem írt ki a kormány. Így egyelőre a költségeket az önkormányzat a folyószámla-hiteléből fizeti. A polgármester azt mondta, péntek este beszélt Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterrel, aki biztosította, ez megtérülhet, azaz a folyamatban lévő ügyben is lehet majd pályázni az alapra.

Szombathelyen messze nem az Oladi Plató az egyetlen terület, amely aszbesztszennyezett utakat kapott, azt ígérik, szeptember folyamán a város többi részén is elkezdik a mentesítést, legalábbis azokon az önkormányzati területeken, ahol alkalmazható a felületzárásos technológia.

Az osztrák azbesztbotrány azután robbant ki, hogy kiderült, Burgenland tartományban négy bányából évtizedekig termeltek ki azbeszttel szennyezett követ. A bányák Magyarországra is szállítottak a termékeikből. Először áprilisban Szombathelyen találtak azbeszttel szennyezett burkolatot, majd a többi nyugat-magyarországi megyéből is folyamatosan érkeztek észlelések. De még Budapestre és Pest megyébe is jutott a szennyezett kőből. Időközben Bécsben is találtak azbeszttel szennyezett utcákat.

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