Magyarországon is megjelent újra a nyugat-nílusi lázas megbetegedés

Az augusztus 10-ével kezdődő héten regisztrálták az év első nyugati-nílusi lázas megbetegedését Magyarországon – közölte hétfőn a Szúnyogmonitor a hvg.hu szemléje szerint.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) laboratóriumi vizsgálata igazolta a megbetegedést, ami hazai eredetűnek tekinthető, mivel a járványügyi kivizsgálás alapján az érintett a megbetegedését megelőzően nem járt külföldön.

Magyarországon 2024 nyarán regisztrálták az első nyugat-nílusi lázas megbetegedéseket. A nyugat-nílusi vírus természetes körforgása elsősorban madarak és az őshonos, gyakori Culex szúnyogok között zajlik. Az ember és a ló úgynevezett zsákutca-gazdának számít, vagyis megfertőződhet, de jellemzően nem adja tovább a vírust, és mivel sokszor tünetekkel sem jár, nem ritka, hogy valakinek fel sem tűnik, ha megfertőződik.