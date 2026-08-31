„Odafent csak másodperceik voltak” – még soha nem készült ennyi megrázó felvétel egy természeti katasztrófáról sem, mint Nepálban

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  • Legalább 903-an meghaltak Nepálban, és több mint négyezer embert még mindig eltűntként tartanak nyilván a Himalája völgyében végigsöprő példátlan erejű villámárvíz után.
  • A katasztrófát valószínűleg egy hatalmas gleccser- és hegyomlás indította el: a több millió tonnányi jég, kőzet és víz 193 kilométer/órás sebességgel zúdulhatott végig a völgyön, hat perc alatt elérve a településeket.
  • A pusztításról készült felvételek a 2004-es indiai-óceáni cunamit idézik, de míg akkor jóval kevesebb helyszíni videó készült, a mostani áradást mobiltelefonok és térfigyelő kamerák sokasága rögzítette.
  • Azokat a pillanatokat is, amikor az ár elsodorja az embereket.
Fotó: ARUN SANKAR/AFP

„Itt állt a háromemeletes házunk, most pedig egyetlen tégla sem maradt belőle. Nincs mit ennünk, nincs mit felvennünk. Az árvíz mindenemet elvitte”

– mondta a Guardiannek Ashok Chaurasia, akinek másodperceken múlt az élete. A biduri boltos már azelőtt hallotta a közeledő áradat félelmetes morajlását, hogy meglátta volna. Azonnal rohant felfelé a hegyoldalon, miközben a sötét, sáros víz már a sarkát csapkodta, és mögötte összeomlott a folyón átvezető híd. Egy kolostor falába kapaszkodva élte túl az áradást. Unokaöccse és sógornője nem volt ilyen szerencsés.

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