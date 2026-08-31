Schmidt Mária: Valami véget ért, valami fáj

„Valami véget ért, valami fáj”

Bonanza Banzai, 1991

– ezzel kezdte legfrissebb Facebook-posztját Schmidt Mária, közvetlenül utána jelezve, hogy „2026. szeptember 1-jén a Terror Háza Múzeum eddigi huszonnégy éves történetének egy szakasza lezárul”.

A Magyar Közlönyben megjelentek szerint ugyanis a Batthyány Lajos Alapítvány egyes feladatait, valamint a Schmidt Mária-féle Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány minden feladatát a Kulturális Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság veszi át.

Utóbbi, ahogy a hvg.hu is írja, a Liget Budapest projektet és az Operaház felújítását vivő Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. szinte üres cége, vezetője pedig annak vezérigazgatója, Gyorgyevics Benedek jogász, ingatlanfejlesztő szakember. (A Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. igazgatótanácsának elnöke Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója.) Ezek alapján augusztus 31-től így Schmidt Máriának Gyorgyevics Benedek lesz a főnöke, azt pedig nem tudni, hogy meghagyja-e a munkaviszonyát, vagy elküldi.

Schmidt Mária bejegyzésében is megerősíti, hogy „az Országgyűlés döntése alapján a múzeumot működtető, 1999-ben alapított Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány megszűnik. Feladatait a Kulturális Vagyonkezelő Kft., a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium háttérintézménye veszi át”.

Schmidt kihangsúlyozza, hogy „az alapítvány az átadás-átvétel során a tulajdonában levő vagyonnal és eszközökkel – a jogszabályi előírások szerint – hiánytalanul elszámolt”, majd felsorolja az alapítvány intézményeit (Terror Háza Múzeum, XX. Század Intézet, XXI. Század Intézet, Kertész Imre Intézet, Kommunizmuskutató Intézet, Habsburg Történeti Intézet, Eötvös József Intézet, Szabad Európa Intézet, Deák Ferenc Műhely) amelyek működése szerinte „mindvégig átlátható, hatékony és jogszerű volt, ezt bizonyítja az átadás-átvételi dokumentáció is”.

„A Terror Háza Múzeum és az intézetek dolgozói büszkén tekintenek vissza két és fél évtizedes munkájukra és köszönik hazai és külföldi partnereik, a sajtó, a támogatók, az egymást váltó kormányzatok együttműködését – és különösképpen a látogatóink figyelmét és szeretetét. (...) Sokat végeztünk, de messze nem mindent. Múltunk kutatása, a totalitárius diktatúrák túlélésének és újjászületésének megakadályozása sok feladatot ad. Bízunk abban, hogy a Terror Háza Múzeum és az intézetek ebben továbbra is meghatározó szerepet visznek majd” – írj Schmidt Mária, aki ezután egy Richard Bach idézettel zárja mondandóját: „Amit a hernyó a világ végének tekint, azt a mester pillangónak nevezi.”