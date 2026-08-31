Új alagutat fedeztek fel a lett–belarusz határnál

külföld
  • „Belarusz hibrid támadásokhoz használja fel a migrációt” – állítja a lett határőrség.
  • Lettországban nemrég egy titkos alagutat találtak, amelyen keresztül 28 migráns jutott át Belaruszból az EU területére.
  • Hasonló a helyzet Litvániában is: a balti államok szerint az ilyen akciók célja, hogy Belarusz és szövetségese, Oroszország destabilizálják Európát.
  • A Deutsche Welle riportja:
Forrás
külföld migráció deutsche welle oroszország baltikum dw lettország fehéroroszország litvánia Belarusz