Új alagutat fedeztek fel a lett–belarusz határnál
444.hu
külföld
2026. augusztus 31. 16:26
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„Belarusz hibrid támadásokhoz használja fel a migrációt” – állítja a lett határőrség.
Lettországban nemrég egy titkos alagutat találtak, amelyen keresztül 28 migráns jutott át Belaruszból az EU területére.
Hasonló a helyzet Litvániában is: a balti államok szerint az ilyen akciók célja, hogy Belarusz és szövetségese, Oroszország destabilizálják Európát.
A Deutsche Welle riportja:
Forrás
külföld
migráció
deutsche welle
oroszország
baltikum
dw
lettország
fehéroroszország
litvánia
Belarusz