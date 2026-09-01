Bűnösnek mondták ki Tupac Shakur harminc évvel ezelőtti meggyilkolásának kitervelőjét

Harminc évvel Tupac Shakur halála után megszületett az első elmarasztaló ítélet az amerikai rap történetének egyik leghíresebb gyilkossági ügyében: a Las Vegas-i esküdtszék bűnösnek találta Duane „Keffe D” Davist, a South Side Compton Crips banda egykori vezetőjét, aki a vád szerint megszervezte az 1996-os támadást. A 63 éves Davist halálos fegyverrel elkövetett emberölésben találták bűnösnek.

Az ügyészség szerint bár nem ő adta le a Tupac Shakurt eltaláló lövéseket, ő rendelte el a támadást, és ő biztosította hozzá a fegyvert.

Shakurt 1996. szeptember 7-én lőtték meg Las Vegasban. A rapper Marion „Suge” Knighttal ült egy autóban, amikor egy fehér Cadillac hajtott melléjük, amelyből tüzet nyitottak rájuk. Shakur hat nappal később, 25 éves korában belehalt sérüléseibe.

Az ügyészek szerint a támadás a néhány órával korábbi verekedés megtorlása volt. Shakur és társasága egy Las Vegas-i kaszinóban összetűzésbe került Orlando Andersonnal, Davis unokaöccsével, aki szintén kapcsolatban állt a Cripsszel. A vád szerint Davis ezt követően szervezte meg a fegyveres támadást, a halálos lövéseket pedig Anderson adta le.

Fotó: BIZUAYEHU TESFAYE/AFP

Ahogy arról a 444-en is írtunk, a per kulcsa Davis több korábbi nyilatkozata volt. A nagyszájú egykori bandavezér éveken át beszélt arról, hogy abban az autóban ült, amelyből a lövéseket leadták. Davis már 2008-ban is részletesen beszélt az ügyről egy titkos rendőrségi meghallgatáson, amelyet eredetileg egy másik rapper, Notorious B.I.G., polgári nevén Christopher Wallace meggyilkolásával kapcsolatos nyomozás részeként folytattak le. Később nyilvános interjúkban, dokumentumfilmekben, podcastokban és 2019-ben megjelent, Compton Street Legend című memoárjában is beszélt a történtekről.

A védelem a tárgyaláson azt próbálta bizonyítani, hogy Davis ezekben a megszólalásokban eltúlozta, illetve részben kitalálta saját szerepét, hogy hírnevet és pénzt szerezzen. Ügyvédje, Michael Sanft a záróbeszédében arra kérte az esküdteket, hogy ne tekintsék hitelesnek ügyfele korábbi állításait.

„Nincs bizonyíték”

– mondta a védő.

Az ügyészség ezzel szemben éppen Davis saját szavait állította a vád középpontjába. Binu Palal ügyész szerint Davis éveken keresztül maga beszélt arról, hogy szerepe volt Tupac Shakur meggyilkolásában. Az ügyész érvelése szerint Davis a South Side Crips egyik vezetőjeként nem egyszerű utas volt a támadók autójában, hanem meghatározó szerepet játszott a gyilkosság megszervezésében.

Az esküdtek végül mindössze néhány órás tanácskozás után mondták ki Davist bűnösnek. Az ítélethirdetés alatt Davis rezzenéstelenül állt a tárgyalóteremben, majd közölte, hogy fellebbezni szeretne. A bíró tájékoztatta, hogy erre a büntetés kiszabása után lesz lehetősége. A bíróság október 13-ra tűzte ki a büntetés kihirdetését.

Shakur családtagjai érzelmesen fogadták az ítéletet: többen sírtak és megölelték egymást a tárgyalóteremben. A bíróság épülete előtt összegyűlt rajongók szintén ünnepléssel és könnyekkel reagáltak a döntésre. (BBC)