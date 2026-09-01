Egy ember meghalt, két rendőr pedig megsebesült egy hollandiai lövöldözésben

Egy ember meghalt, két rendőr pedig megsebesült egy lövöldözésben keddre virradó éjjel a kelet-hollandiai Overasselt településen, a támadás hátterében a holland sajtó szerint kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos leszámolás állhat. A rendőrség több embert őrizetbe vett, a falu egy részét lezárták. A meglőtt rendőrök túl vannak az életveszélyen, a rendőrség szerint a halálos áldozat egy 41 éves zwollei férfi.

Monique Vinkesteijn, Kelet-Hollandia helyettes vezető ügyésze, Joerie Minses, Heumen polgármestere és Jolanda Aalbers, Kelet-Hollandia rendőrfőkapitány-helyettese sajtótájékoztatón vesznek részt a hollandiai Maldenben az overasselti lövöldözést követően. Fotó: SEM VAN DER WAL/AFP

A hatóságokat hajnali 4 órakor riasztották, miután bejelentés érkezett automata fegyverekből leadott lövésekből. A helyszínre különleges egységeket vezényeltek. A De Telegraaf című holland napilap által közölt, egyelőre nem hitelesített felvételeken legalább harminc felfegyverzett ember látható. A lap szerint egy csoport egy korábban droglaboratóriumként működő parasztházat támadott meg. A halálos áldozat az ingatlan egyik biztonsági őre volt.

A parasztház tulajdonosa korábban Jos Leijdekkersszel, a holland alvilágban Bolle Josként ismert bűnözővel állt üzleti kapcsolatban, és a keddi támadás egy régóta húzódó, nagy mennyiségű kokain miatti vita része lehetett. Az ingatlant tavaly is támadás érte, akkor a rendőrség szerint egy amszterdami férfi karabéllyal lőtt az épületre. Őrizetbe vétele után azt állította, hogy 2500 eurót fizettek neki a támadásért, megbízóját azonban nem nevezte meg.

Jelenleg nagyszabású rendőrségi művelet zajlik Overasseltben, helikopterekkel, kutyás egységekkel kutatják át a környéket bizonyítékok gyűjtése céljából. A holland média beszámolói szerint több gyanúsítottat bokrokban rejtőzve találtak meg, három fiatal fiút pedig mezítláb fogtak el mintegy öt kilométerre a településtől. (via MTI)