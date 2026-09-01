Ketten meghaltak a Grand Canyonban pusztító villámárvízben, több mint húsz embert továbbra is keresnek

Legalább két ember meghalt, és több mint húsz túrázót továbbra is eltűntként tartanak számon, miután villámárvíz söpört végig a hétvégén az arizonai Grand Canyon Bright Angel Canyon és Phantom Ranch térségében – írja a Reuters. Az árvízzel érintett területről 62 embert mentettek ki helikopterrel.

A heves esőzések szombaton árasztották el a Bright Angel Creek környékét. A lezúduló víz sarat, sziklákat és törmeléket sodort magával, túraútvonalakat, gyaloghidakat és más infrastruktúrát rongálva meg. A Nemzeti Park Szolgálat először több mint húsz olyan emberről kért információt, akik eltűnhettek vagy akikkel nem sikerült kapcsolatba lépni.

Hétfőn azt is közölték, hogy két áldozat holttestét megtalálták, egyikük egy 46 éves férfi volt.

Fotó: IAN MAULE/AFP

Egy helikopterrel kimentett nő azt mondta, „rémisztő volt” a szombati helyzet: elmondása szerint gyönyörű napnak indult, majd az emberek hirtelen sikoltozni és futni kezdtek. Egy másik látogató arról számolt be, hogy társaival mindössze tíz perccel azelőtt keltek át egy gyaloghídon, hogy azt elsodorta volna az ár.

A villámárvíz megrongálta a park vízellátását biztosító Transcanyon Waterline vezetéket is. Több túraútvonalat és szálláshelyet lezártak, a hatóságok pedig további zivatarokra, villámárvizekre és sziklaomlásokra figyelmeztettek.