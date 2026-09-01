Már napközben is órákon át támadnak az oroszok, új, sugárhajtású drónokat bevetve

Négy nap alatt csaknem 800 Sahed drónt lőttek ki Ukrajna felé az oroszok, hogy „kimerítsék” az országot – mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. A sugárhajtású drónok – amelyek szárnyas rakétának tűnnek - kétszer olyan gyorsak, mint a korábbi változatok, és gyorsabbak, mint az olcsó ukrán elfogódrónok, így nehéz azokat megállítani.

Oroszország ezeket használja a hosszú támadási hullámok fenntartására. A Kijev elleni légitámadások már napközben is órákon át tartanak, ahogy a légiriadók is. Korábban is voltak napközbeni támadások, de ritkán, az emberek mérlegelhették, hogy menedéket keresnek, vagy figyelmen kívül hagyják a figyelmeztetést.



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Zelenszkij szerint az orosz drónok felét már ezek a sugárhajtású modellek teszik ki. Az elmúlt 4 napban 1500 drónt vetettek be Ukrajna ellen az oroszok, „mindenféle típusból”.

Csütörtökön egy Geran-4, a legújabb sugárhajtású modell egy lőszerraktárat talált el Míla faluban. A találatot követő sorozatos robbanásokban 38 ember vesztette életét, ami a háború egyik leghalálosabb „egyedi támadása” volt.

A közeli drónfenyegetés miatt a mentőszolgálatok is arra kényszerülnek, hogy elhagyják egy-egy támadás helyszínét, ami súlyosbíthatja a találat által okozott tűz következményeit. Ez történt akkor is, mikor egy élelmiszerraktárt találtak el Kijevtől keletre.

Az ukrán mérnökök versenyt futnak a sugárhajtású Sahedek kilövésére alkalmas drónok kifejlesztésére. A részletekről keveset tudni, Zelenszkij annyit árult el, hogy négy vállalat fejlesztett ki megfelelő elfogó drónokat, és egy vállalat rendelkezik a legsikeresebb technológiával. (Guardian)