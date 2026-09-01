Megdőlt a budapesti napi melegrekord

Új napi melegrekord született Budapesten hétfőn: Újpesten 35,8 Celsius-fokig emelkedett a hőmérséklet, két tized fokkal megdöntve a korábbi csúcsot – írja az Időkép.

A HungaroMet előzetes adatai szerint délután három óra után mérték a rekordot jelentő értéket. Az erre a napra vonatkozó korábbi budapesti maximumot 2015-ben regisztrálták, ugyancsak Újpesten, ahol akkor 35,6 fokig emelkedett a hőmérséklet.

Fotó: RASID NECATI ASLIM/Anadolu via AFP

A hőség azonban a hét első felében átmenetileg enyhül: az érkező hidegfront néhány fokkal mérsékli a nappali felmelegedést. A következő napokban továbbra is meleg idő várható, de a mostanihoz hasonló tikkasztó hőség már nem lesz jellemző. A hét második felében azonban ismét erősödik a felmelegedés. Szombaton az ország több részén visszatérhet a kánikula, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig ismét 30 és 35 Celsius-fok között alakulhat.